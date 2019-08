Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Enthüllung steht wohl kurz bevor, erster Trailer geleakt worden

Offenbar steht der Release von „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ tatsächlich kurz bevor. Auf der diesjährigen gamescom in Köln wird Publisher EA mit großer Wahrscheinlichkeit die offizielle Enthüllung vornehmen.

Die offizielle Enthüllung von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville steht offenbar kurz bevor. Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Amazon ein neues Buch von Paul Tobin ins Sortiment aufgenommen hatte. Dieses schließt angeblich die geschichtliche Lücke zwischen Teil 2 und Teil 3.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville EA sichert sich neuen Namen: Alles deutet auf Teil 3

Erster Trailer geleakt

Nun macht im Internet zudem ein Trailer die Runde, der erste bewegte Bilder zu dem 3. Teil zeigt. Publisher Electronic Arts versucht allerdings mit aller Kraft mögliche Leaks vor der offiziellen Enthüllung entfernen zu lassen.

Derzeit sieht es so aus, dass „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“, diesen Namen hat sich EA bereits im Vorfeld sichern lassen, für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Wann der Launch erfolgen könnte, ist bislang völlig unklar, möglicherweise ist es aber bereits später in diesem Jahr so weit.

Wir können in jedem Fall davon ausgehen, dass wir im Rahmen der diesjährigen gamescom zahlreiche Informationen zu dem Titel präsentiert bekommen und außerdem ein Gameplay-Trailer gezeigt wird.

