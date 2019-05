A Plague Tale: Innocence - Schauspieler Sean Bean lässt euch passend zum Spiel erzittern

Das Adventure „A Plague Tale: Innocence“ versetzt euch als Spieler in das von der Pest heimgesuchte Mittelalter. Eine Zeit, in der hinter jeder Ecke der Tod lauern konnte und Schrecken sich aus jedem Schatten geschält haben. Schauspieler Sean Bean greift das in einem Video zum Spiel auf und lässt euch damit das Blut in den Adern gefrieren.

Was wie ein schickes Adventure mit bunten Farben und einer fröhlichen Spielwelt startet, wendet sich schnell zu einem düsteren Alptraum im Mittelalter. So kann A Plague Tale: Innocence in aller Kürze beschrieben werden. Da Bilder aber bekanntlich viel mehr als Worte sagen, haben die Entwickler des Spiels nun ein wirklich schauriges Video für euch parat.

A Plague Tale: Innocence Ratten: Sie sind mitten unter uns! - Test

Darin zu sehen: Schauspieler Sean Bean (Der Herr der Ringe, Game of Thrones), der das düstere Gedicht „The Little Boy Lost“ von William Blake nervenzerreibend vorträgt. Begleitet durch Szenen aus „A Plague Tale: Innocence“ wird daraus ein Garant für Gänsehaut am ganzen Körper. Glaubt ihr nicht? Dann schaut euch das Video doch einmal an:

In „A Plague Tale: Innocence“ übernehmt ihr die Rolle der jungen Amicia, die dank tragischer Vorkommnisse mit ihrem Bruder Hugo durch das von Krieg zerrissene und von der Seuche heimgesuchte Frankreich fliehen muss.

A Plague Tale: Innocence Adventure schickt euch ins rattenverseuchte Mittelalter

Das Gedicht von William Blake stammt aus dem Jahr 1789, also mehr als 400 Jahre nach den Geschehnissen von „A Plague Tale: Innocence“. Dennoch passt es hier wie die Faust aufs Auge. „A Plague Tale: Innocence“ ist seit dem 14. Mai 2019 für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.