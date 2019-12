Otto - Xbox One X-Bundles um bis zu 40% reduziert

Derzeit werden im Onlineshop von Otto verschiedene Xbox One X-Bundles besonders günstig angeboten.

Dürfte es passend zu Weihnachten noch eine neue Konsole sein? Solltet ihr im Rahmen des Black Friday oder Cyber Monday nicht zugeschlagen haben, aber derzeit noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten (oder euch selbst) sein, dann dürfte euch dieses Gaming-Angebot im Onlinestore von Otto interessieren.

Denn hier sind verschiedene Xbox One X-Bundles für kurze Zeit deutlich im Preis reduziert worden. Beispielsweise wird derzeit die Xbox One X 1TB in der Hyperspace Special Edition anstatt für 499 Euro für gerade einmal 299 Euro angeboten.

Einen Rabatt in Höhe von 32 Prozent gibt es bei dem Xbox One X 1TB, Forza Horizon 4 Lego Bundle. Für 339 Euro erhaltet ihr neben der derzeit schnellsten Konsole außerdem „Forza Horizon 4“ Lego und einen Xbox Wireless Controller in schwarz.

