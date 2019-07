One Piece World Seeker - Spielt ab Herbst im kommenden DLC als Sabo

Gerade erst wurde angekündigt, dass noch in dieser Woche der DLC „Episode 1: The Void Mirror Prototype“ für „One Piece World Seeker“ erscheinen wird, da veröffentlicht Bandai Namco auch schon die ersten Bilder zur nächsten Erweiterung, welche ebenfalls in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken soll: „Episode 2 Where Justice Lies“.

Solltet ihr One Piece World Seeker besitzen und Fan des Spiels sein, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Bandai Namco hat heute auf Twitter die ersten Bilder zum nächsten DLC veröffentlicht, welcher im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Einen genauen Zeitraum für den Release gibt es zwar noch nicht, doch ist bereits bekannt, dass ihr in „Episode 2 Where Justice Lies“ Ruffys großen Bruder Sabo steuern könnt.

Aktuell gibt es keine weiteren Details zu der Erweiterung, dafür hat Bandai Namco auf der Anime Expo 2019, welche vergangenes Wochenende stattgefunden hat, deutlich gemacht, dass es einige neue Missionen geben wird, die ihr mit der Nummer Zwei der Revolutionsarmee bestreiten könnt. Außerdem soll es möglich sein, die bereits bekannten Gebiete mit ihm zu erforschen.

Es darf zudem davon ausgegangen werden, dass Episode 2, genau wie „The Void Mirror Prototype“, um die vier Stunden an neuen Spielinhalten mit sich bringt.

Drei neue DLCs

„Where Justice Lies“ ist die zweite von insgesamt drei angekündigten Erweiterungen, die noch alle 2019 erscheinen sollen. Den Auftakt macht „Episode 1: The Void Mirror Prototype“, in der ihr ab dem 12. Juli als Zorro eine geheime Fabrik erkunden könnt, in welcher Antagonist Isaac einen gefährlichen Roboter entwickeln ließ. Im Winter dieses Jahres gesellt sich dann Episode 3 dazu, in der ihr in die Haut des Kapitäns der Heart-Piratenbande schlüpft, Trafalgar D. Water Law.