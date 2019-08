One Piece Pirate Warriors 4 - Bestätigt: Gear 4 verändert die Attacken von Ruffy

Der Strohhut-Pirat ist zurück! In „One Piece: Pirate Warriors 4“ sind neben Ruffy auch einige andere Figuren aus der Serie spielbar. Um schwierige Gegner zu besiegen, haben sie ein Ass im Ärmel. Ruffy kann beispielsweise Gear 4 nutzen und sich regelrecht aufplustern. Mit neuen Attacken geht es den Gegnern an den Kragen.

Der Name Whole Cake Island trügt: Hier ist nicht alles Friede-Freude-Eierkuchen. Obwohl ihr vielleicht welche als Deko am Rand der einzelnen Level in One Piece: Pirate Warriors 4 finden könnt. Während der gamescom-Demo muss sich Ruffy einer neuen Gegnerin stellen: Big Mama. Sie ist tatsächlich das, was der Name vermuten lässt. Ihre enorme Körpergröße und hohe Lebensanzeige machen Big Mama zu einer starken Feindin, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Schließlich sind alle Gegner auf dem Weg zu ihr nur kleine Schachfiguren (im wahrsten Sinne des Wortes) und meist mit einem Schlag beseitigt.

Gear 4 erweckt kraftvolle Attacken

Nach Big Mama ist die Demo vorbei – Grund genug also, hier Ruffys volles Potential auszuschöpfen. Zumindest so weit, wie Bandai Namco es aktuell verraten will. Wer den Manga oder Anime verfolgt, wird die Gear-4-Form des Strohhutpiraten kennen. Seine komplette Statur verändert sich und damit auch seine Fähigkeiten.

One Piece Pirate Warriors 4 Gamescom-Trailer enthüllt Whole Cake Island als Schauplatz

Ruffy verfügt in „One Piece: Pirate Warriors 4“ über ein Moveset, das sich komplett wandelt, sobald er die Gear-4-Form annimmt. Seine Attacken werden also nicht nur stärker, sondern verändern sich völlig und treten richtig eingesetzt neue Kombos los. Sie sind nötig, um Big Mama bis zum Ablauf der Zeit zu schlagen und die Demo zu schaffen. Dazu zählt beispielsweise der Power Dash, mit dem Ruffy der Gegnerin ordentlich einheizt.

Starke Fähigkeiten für alle Charaktere

Der Pirat mit dem ikonischen Hut ist allerdings nicht der einzige, dessen Optik sich ändert. Da ihr in diesem Ableger der Serie verschiedene Charaktere steuern könnt, werdet ihr auch bei den anderen Figuren neue Formen entdecken. Nicht jeder macht einen so großen optischen Sprung – Veränderungen soll es aber definitiv geben.