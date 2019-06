Nintendo - Neues Mobile-Game: Unternehmen stellt Dr. Mario World vor

Mit „Dr. Mario World“ kündigt Nintendo ein neues Mobile-Game an. Zusätzlich veröffentlichte das Unternehmen erste Teaser und ein Gameplay-Video.

Lang war Nintendo dagegen das weltweit bekannte Franchise auch für Mobiltelefone zur Verfügung zu stellen, doch im Jahr 2015 änderte sich das. Zur Freude der Fans gab das Unternehmen an, sie würden künftig auch Spiele für Smartphones und Tablets entwerfen.

Im neuesten Mobile-Game erhält Mario einen neuen Job. Der kleine, runde Italiener ist nun Arzt und hat den Auftrag, mit eurer Hilfe Viren auszumerzen. Im Puzzle habt ihr eine bestimmte Anzahl von Kapseln zur Verfügung, um Blue, Red und Yellow den Garaus zu machen. Im veröffentlichten Gameplay-Video wird alles genau erklärt und Tipps und Tricks verraten.

Mikrotransaktionen und weitere Charaktere

Die Mikrotransaktionen, die ihr im Ingame-Shop erwerben könnt, kommen in Form von Diamanten daher, die dazu genutzt werden können, um das Spielen schneller voranzutreiben, Items zu sammeln und eure Ausdauer aufzufüllen.

Mario ist nicht der einzige Charakter der gespielt werden kann. Dr. Peach, Dr. Yoshi und Dr. Toad schließen sich dem sympathischen Italiener ebenfalls an, um die Viren zu bekämpfen. Ob man sie erspielen kann oder sie erwerben muss, ist nicht bekannt.

„Dr. Mario World“ erscheint am 10. Juli 2019. Was sagt ihr zu dem Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.