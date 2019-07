Nintendo Switch - Die Lite wurde bereits vor Monaten geleakt, aber niemand hat's geglaubt

Bereits im April leakte ein chinesischer Internet-Nutzer das Design der Nintendo Switch Lite. Damals wollte dem Leak jedoch nicht wirklich jemand glauben.

Seit knapp drei Wochen wissen wir, worum es sich bei der Nintendo Switch Lite handelt und was die abgespeckte Version der Konsole so drauf hat. Was viele nicht wissen: Das Design wurde scheinbar bereits vor Monaten geleakt.

In den chinesischen sozialen Netzwerken kursierte bereits im April ein Foto umher, das die türkische Farbvariante der Nintendo Switch Lite zeigt. International schlug der Leak jedoch erst durch den Twitter-Nutzer „Piranha Plant Capital“ große Wellen.

Niemand wollte dem Leak glauben

Kurioserweise scheint das abgebildete Modell jedoch noch der Frühphase der Entwicklung zu entstammen. So sind sämtliche Ports und sogar der Spielkarten-Slot gespiegelt.

Im April wollte dem Leak übrigens niemand so wirklich Glauben schenken. Viele waren davon überzeugt, dass es sich eindeutig um einen Fake handeln müsste. Wirklich überraschend ist das aber nicht: Vermeintliche Leaks über das Design neuer Konsolen zirkulieren nahezu täglich durch das Netz, kaum etwas bewahrheitet sich schlussendlich.

