Nintendo Switch Online - Neue Aktion: Mit den Game-Coupons erhaltet ihr Nintendo Switch-Games paarweise vergünstigt

Nintendo stellt eine neue Aktion für Nintendo Switch Online-Abonnenten vor. Beim paarweisen Kauf von Nintendo Switch-Spielen im Nintendo eShop könnt ihr nun sparen.

Die vorhin ausgestrahlte Super Mario Maker 2-Direct offenbarte eine neue Aktion für Nintendo Switch Online-Mitglieder. So könnt ihr bei dem Kauf von Nintendo Switch-Games im Doppelpack künftig sparen!

Spiele im Doppelpack für 99 Euro

Genauer gesagt bezahlt ihr nur 99 Euro, wenn ihr zwei Nintendo Switch-Spiele im Nintendo eShop kauft, die an dieser Aktion teilnehmen. Dafür löst ihr Coupons ein, die sich ebenfalls im Nintendo eShop erstehen lassen.

Ein Beispiel: Benutzt ihr einen Coupon, um Super Mario Maker 2 (59,99 Euro) vorzubestellen und den anderen zum Kauf von Super Smash Bros. Ultimate (69,99 Euro), so bezahlt ihr 99 Euro und spart 30,98 Euro. So sichert ihr euch beide Spiele in der Download-Version zu einem reduzierten Preis.

Eine Vielzahl von Nintendo Switch-Spielen gehören zum Aktionssortiment. Hier ist die Liste:

Super Mario Maker 2

Zelda: Breath of the Wild

1-2 Switch

Mario Kart 8 Deluxe

ARMS

Xenoblade Chronicles 2

Splatoon 2

Super Mario Odyssey

Bayonetta 2

Sushi Striker: The Way of Sushido

Kirby Star Allies

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Mario Tennis Aces

Pokemon: Let’s Go, Evoli!

Pokemon: Let’s Go, Pikachu!

Super Mario Party

New Super Mario Bros. U Deluxe

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Yoshi’s Crafted World

Fire Emblem Warriors

Pokémon Tekken DX

Octopath Traveler

Fitness Boxing

Dragon Quest Builders

Go Vacation

Die Coupons sind 12 Monate ab Kaufdatum gültig und können auch separat voneinander eingesetzt werden.