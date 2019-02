Nintendo Direct - Link's Awakening, Mario Maker 2 und mehr jetzt vorbestellbar!

Die Spiele von der Nintendo Direct könnt ihr ab sofort offiziell vorbestellen. Titel wie Link's Awakening und Super Mario Maker 2 stehen ab sofort bei Amazon zum Kauf zur Verfügung. Wie üblich profitieren Vorbesteller von einer Reihe an Boni.

Die Nintendo Direct enthüllte in der vergangenen Woche eine Vielzahl an neuen Spielen für die Nintendo Switch. Schon jetzt können Fans zahlreiche Games offiziell vorbestellen und sich diese pünktlich zum Releasetermin sichern.

Auch wenn bei vielen Titeln noch kein Releasetermin bekannt ist, erfreuen sich Vorbesteller an einer Vielzahl an Vorteilen. So dürft ihr stets damit rechnen, den absolut besten Preis zu erhalten und profitiert von einer Lieferung pünktlich zum Release.

Diese brandheißen Switch-Games könnt ihr euch aktuell vorbestellen - einfach draufklicken!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.