Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche?

Auch im neuen Jahr 2020 finden in der ersten Woche wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 30. Dezember 2019 bis einschließlich Sonntag, den 05. Januar 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Das Jahr 2020 steht vor der Tür und wenn der Kater von der Silvesternacht verzogen ist, bietet Netflix gleich zu Beginn des neuen Jahres eine Fülle an neuen Filmen und Serien an: Von Klassikern wie „Lara Croft: Tomb Raider“ und „Die Goonies“ bis hin zu Hugh Jackmans Abschiedsvorstellung als Mutant „Logan - The Wolverine“ der „X-Men“-Reihe und vieles mehr.

Die finale Staffel des Serienhits „The Big Bang Theory“ gehört ebenso dazu und vollendet nun auch auf Netflix die beliebte Sitcom um die Nerd-WG, die ab der ersten Staffel abrufbar ist. Völlig überraschend konnte der Streamingdienst die Rechte der Wikinger-Serie Vikings mit den ersten fünf Staffel erhalten, während auf Amazon Prime Video gerade die finale sechste Staffel anläuft. Dafür arbeitet Netflix bereits an einer Nachfolgeserie Vikings: Valhalla. Am Ende läuft die neue Horror-Serie „Dracula“ von den „Sherlock“-Machern an.

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Montag, 30. Dezember

Alexa und Katie: Staffel 3 ( Netflix Original )

) The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened (Netflix Original)

Dienstag, 31. Dezember

Fifty Shades of Black – Gefährliche Hiebe (Nicht in der Schweiz verfügbar)

Mein Nachbar ( Netflix Original )

) Palast Yanxi: Abenteuer einer Prinzessin ( Netflix Original )

) The Ollie & Moon Show: Staffel 1

The Degenerates: Staffel 2 (Netflix Original)



Mittwoch, 01. Januar

Agent ohne Namen

Bibi & Tina

Bibi & Tina: voll verhext

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs

Bibi & Tina: Tohuwabohu Total

Birth of the Dragon

Das Haus am See

Die Erfindung der Wahrheit

Die Goonies

Drogen im Visier: Staffel 6

Facing the Giants

Ghost Stories ( Netflix Original )

) Haikyu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy

Last Man Standing

Lara Croft: Tomb Raider

Logan – The Wolverine

Messiah ( Netflix Original )

) Power Rangers Beast Morphers

Salt

Schutzengel

South Park - Der Film

Spinning Out ( Netflix Original )

) The Big Bang Theory: Staffel 12

The Circle ( Netflix Original )

) Vikings: Staffel 1-5

Yu-Gi-Oh!: Staffel 4-5

Zwei Millionen Dollar Trinkgeld

Donnerstag, 02. Januar

Explained: Sex ( Netflix Original )

) Jan de Lichte und seine Bande (Netflix Original)

Freitag, 03. Januar

Alle Sommersprossen der Welt ( Netflix Original )

) Anne with an E: Die finale Staffel (Netflix Original)

Samstag, 04. Januar

Dracula ( Netflix Original )

) Go! Go! Cory Carson (Netflix Original)

