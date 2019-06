Netflix - Neues Outro und neue Sprecher: Neon Genesis Evangelion ab sofort zum Streamen bereit

Ihr könnt ab sofort „Neon Genesis Evangelion“ auf Netflix ansehen. Aber macht euch bewusst, dass es einige Änderungen in Hinsicht auf den Sound gibt. Netflix ließ den Anime neu vertonen.

Einer der erfolgreichsten Anime aller Zeiten ist mittlerweile auf Netflix verfügbar. „Neon Genesis Evangelion“ hat seinerzeit eine ganze Generation an Zuschauern geprägt und gilt als wegweisend für das moderne Mecha-Genre. Ihr könnt den Anime nun via Netflix streamen, doch leider müsst ihr auf das ikonische Ende verzichten.

Neon Genesis Evangelion ist da

Nach jeder Episode „Neon Genesis Evangelion“ gab es die notorischen Töne von Claire Littley zu hören, die „Fly Me to the Moon“ zum Besten gab. Doch das ist noch nicht alles.

Während die japanische Vertonung immer noch dieselbe ist, wurde die englische Synchronisation ausgetauscht. Und das gilt auch für die deutsche Fassung. Falls ihr den Anime mit deutscher Sprache schaut, dann solltet ihr euch also nicht wundern, dass die Stimmen nicht mehr so klingen wie im Original. Es wurden aber nicht nur die Sprecher ausgetauscht, die Texte wurden ebenfalls überarbeitet und abgeändert, wie wir im Detail überprüft haben. Teilweise hört ihr nun völlig andere Sätze, der Inhalt bleibt jedoch größtenteils gleich.

Falls ihr „Neon Genesis Evangelion“ noch nicht kennt, dann wäre jetzt womöglich der ideale Zeitpunkt den Anime nachzuholen. Immerhin befindet sich der Anime nun das erste Mal weltweit bei einem Streaming-Anbieter (legal) im Angebot. Wenn ihr über ein aktives Netflix-Abonnement verfügt, kostet es euch nichts zusätzlich.

Aber was haltet ihr von den Änderungen? Könnt ihr damit leben oder haltet ihr dies für ein Problem? Teilt es uns gerne unterhalb in den Kommentaren mit.

Das ist übrigens der Song aus dem Original: