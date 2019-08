Need for Speed - Neuer Ableger wird wohl Mittwoch offiziell enthüllt

Am morgigen Mittwoch wird EA mit großer Wahrscheinlichkeit den neuen „Need for Speed“-Ableger offiziell vorstellen. Möglicherweise bekommen wir erste Gameplay-Impressionen und weitere Details zu dem Rennspiel präsentiert.

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Electronic Arts am morgigen Mittwoch den neuen Need for Speed-Ableger offiziell enthüllen wird. Aktuell läuft auf der Webseite ein Countdown, der am 14. August um 16 Uhr enden wird.

Demnach erscheint es wahrscheinlich, dass Besucher der diesjährigen gamescom das Rennspiel im Rahmen einer Demo anspielen können, um sich ein eigenes Bild davon zu machen.

Need for Speed Heat: Name des neuen Ablegers offenbar geleakt

Erstes Gameplay?

Wir vermuten, dass es morgen einen Trailer samt ersten Infos geben wird. Im Rahmen der Messe wird EA dann sicherlich weitere Details zu „Need for Speed Heats“ bekannt geben. Dieser Titel ist zwar noch nicht bestätigt worden, er tauchte allerdings bei einem Produkteintrag im Shop eines österreichischen Händlers auf. Trotzdem kann es natürlich sein, dass sich EA für einen anderen Namen entschieden hat.

Eine gute Gelegenheit für EA neue Titel wie beispielsweise „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ zu enthüllen, dürfte die Opening Night Live am kommenden Montag darstellen. Hier werden zahlreiche namhafte Publisher vor rund 1.500 Zuschauern live zahlreiche Weltpremieren präsentieren. Moderiert wird das Event von Geoff Keighley, als Gast wird unter anderem der visionäre Spieleentwickler Hideo Kojima zugegen sein.

Freut ihr euch auf einen neuen Ableger? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von einem neuen „Need for Speed“-Teil erwartet.