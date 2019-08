Need for Speed: Heat - Offiziell enthüllt: Infos, Trailer und Release-Termin!

In einem aktuellen Livestream hat Electronic Arts offiziell „Need for Speed: Heat“ enthüllt. Wir haben alle relevanten Informationen für euch zusammengefasst und präsentieren euch den offiziellen Trailer und Release-Termin.

Wir dürfen wieder Vollgas geben! Endlich ist bekannt, was uns im nächsten „Need for Speed“-Ableger erwartet. Heute stellte EA Need for Speed: Heat offiziell vor. Ein erster Trailer sowie der Release-Termin wurden enthüllt. Erwartet uns ein geistiger Nachfolger zu den „Undeground“-Spielen?

Need for Speed meets GTA: Vice City

Wie wir es vom klassischen „Need for Speed“ gewohnt sind, erwarten uns im neuen Ableger wieder rasante Verfolgungsjagden mit der Polizei. Wir spielen dabei eine junge Frau mit ziemlichem Bleifuß. Als Setting dürfen wir uns auf eine Open-World freuen, die in Palm City, Florida angesiedelt ist. Sommer, Sonne, Motorgeheul.

Gegen die Polizei

Ganz offenbar wird die Verfolgungsjagd mit der Polizei in „Need for Speed: Heat“ wieder einen recht hohen Stellenwert einnehmen. In dem ersten veröffentlichten Trailer sind mehrfach auch Polizeifahrzeuge zu erkennen, die über die Piste brausen.

Fahrzeugtuning

Es wird wohl wieder zahlreiche Möglichkeiten geben, um euren Rennboliden individuell nach euren Bedürfnissen anzupassen - egal ob optisch oder leistungstechnisch.

„Need for Speed: Heat“ wird vom Studio Ghost Games entwickelt. Den ersten Trailer könnt ihr euch unterhalb der News ansehen. Bislang wurden lediglich Cinematics veröffentlicht. Das erste richtige Gameplay soll es dann zur gamescom 2019 zu bestaunen geben.

Galerie: Hier seht ihr die brandheißen Flitzer!

Den Geschwindigkeitsrausch dürfen wir ab dem 08. November 2019 ausleben. Dann erscheint „Need for Speed: Heat“ für PS4, Xbox One und PC. Solltet ihr über ein Abonnement bei Origin Access Premier verfügen, könnt ihr bereits am 05. November 2019 beginnen. Für die Entwicklung zeichnet sich Entwickler Ghost Gaming verantwortlich.