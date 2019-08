Need for Speed: Heat - Brandheiß: Erster Gameplay-Trailer auf der gamescom veröffentlicht

Auf der Eröffnungsfeier der diesjährigen gamescom in Köln wurde endlich der erste Gameplay-Trailer zu „Need For Speed: Heat“ von Electronic Arts veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch bei uns ansehen!

Schon seit Wochen freuen sich Fans der NFS-Reihe auf die ersten Gameplay-Szenen zum aktuellen Rennspiel von EA: Need For Speed: Heat. Heute, auf der Eröffnungsfeier der gamescom 2019, war es dann endlich so weit. Und zur Freude der Fans und Überraschung einiger Skeptiker sieht das gezeigte Material nach genau dem aus, was sich viele seit langer Zeit für einen neuen Titel unter dem Namen Need For Speed gewünscht haben.

Need For Speed: Heat Gameplay

Das neue Spiel von Electronic Arts hat alles, was sich das Fanherz nur wünschen könnte. Customization der Autos, heiße Verfolgungsjagden mit der Polizei und spannende Rennen gegen andere Temposünder. Wer am Tag unterwegs ist, um sich Geld für seinen Wagen dazuzuverdienen, muss beständig auf der Hut vor den Cops sein. Diese werden versuchen, euch unschädlich zu machen, wann immer sie euren heißen Schlitten sehen.

Doch die wirkliche Action findet in der Nacht statt. Dann könnt ihr nämlich gegen andere professionelle Rennfahrer antreten und euren Ruhm in der Szene erhöhen. Was sich natürlich positiv auf euren Kontostand auswirkt. Doch die Zeit im Rampenlicht hat ihren Preis, denn wenn die Sonne untergegangen ist, ist die Polizei nicht nur aggressiver, sondern auch deutlich besser ausgerüstet.

Um so bekannter ihr seid, um so größer der Aufwand von Seiten der Straßenpolizei euch zu stoppen. Gepanzerte Fahrzeuge und Helikopter sind dabei nur zwei der vielen Möglichkeiten, mit denen die Uniformierten gegen euch vorgehen. Wer es in ein Versteck schafft, darf seine Errungenschaften behalten, doch wer von den Cops erwischt wird, verliert alles, was er oder sie sich bis dahin verdient hat.

Aber es gibt noch vieles mehr. Online-Multiplayer, Customization des eigenen Avatars und eine App zu „Need For Speed: Heat“, die es euch bereits jetzt erlaubt, Autos und Teile für das Spiel zu sammeln.