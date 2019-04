Mortal Kombat 11 - Rund 6000 Euro für alle Skins sei laut Ed Boon völliger Unsinn

Verwirrung um die kosmetischen Items von „Mortal Kombat 11“. Das Netz nahm an, dass alle Skins rund 6000 Euro kosten würden. Doch ein wichtiges Detail wurde in der Hochrechnung scheinbar nicht bedacht.

Update vom 25. April 2019

Ed Boon von Nether Realms hat sich mittlerweile zum Thema Skins in Mortal Kombat 11 zu Wort gemeldet. So sei seiner Aussage nach nichts dran an der Geldgeschichte mit den Skins. Laut Boon seien die Skins nicht zum Verkauf gedacht. Die Spieler müssen sie im Spiel verdienen und können sie nur so freischalten. Deshalb sei die Hochrechnung des Reddit-Users, der auf 6640 US-Dollar kam völliger Blödsinn.

Tatsächlich ist an der Hochrechnung erst einmal per se nichts falsch. Doch es gibt einen wichtigen Punkt, der hier vergessen wurde. Ingame-Unlocks und Zeitkristalle sind zwei paar Schuhe, weshalb alle Skins nicht ohne Weiteres freigekauft werden können. Falls ihr die 1380 Skins also freischalten möchtet, dann solltet ihr die rund 3390 Stunden Spielzeit investieren.

Nachfolgend haben wir euch die Originalmeldung eingebettet zum besseren Verständnis.

Originalmeldung vom 24. April 2019

Der wohl brutalste Ableger der „Mortal Kombat“-Reihe ist seit wenigen Tagen erhältlich. Mortal Kombat 11 bringt neben der notorischen Haudrauf-Action eine Menge Anpassungsmöglichkeiten mit. Die verbauten Skins im Spiel könnt ihr zusätzlich freischalten. Ihr benötigt die kosmetischen Items demnach nicht, um einen glorreichen Sieg zu erreichen.

Doch falls ihr euch doch dazu entscheiden solltet, den einen oder anderen (oder sogar alle) Skins zu freizuschalten, dann solltet ihr ein wenig Acht geben. Die Kostüme für die Kämpfer in Mortal Kombat 11 sind recht umfangreich. Es gibt 23 Charaktere und jeder von ihnen hat rund 60 einzigartige Skins.

Der Reddit-User AccomplishedPoet8 hat nun hochgerechnet, was alle 1380 Skins kosten würden. Er kommt auf einen Wert von 6440 US-Dollar (56 Skins x 23 Charaktere x 500 Zeitkristalle), was umgerechnet insgesamt circa 5779 Euro ergibt.

Dazu sei gesagt, dass ihr jeweils vier Skins durch die Einführung des Charakters freischalten könnt, doch dann gibt es immer noch 56 Skins, die ihr theoretisch freischalten könntet pro Kämpfer. Die Skins können durch die Ingame-Währung Zeitkristalle freigeschaltet werden. Diese erhaltet ihr im Normalfall durch Fortschritt im Spiel, doch lediglich sehr langsam. Im Store kosten 500 Zeitkristalle rund 5 US-Dollar (rund 5 Euro). So viel beträgt auch der Durchschnittswert eines Kostüms.

Bei der Hochrechnung sind Fatalities, Brutalities, Ausrüstung oder Items nicht inbegriffen. Abschließend gibt Poet8 zu verstehen, dass er in rund vier Stunden Spielzeit 760 Zeitkristalle erfarmt hat. Um 644.000 Zeitkristalle für alle Skins freizuschalten, benötigte es in diesem Beispiel rund 3.390 Spielstunden.

Mortal Kombat 11 ist bereits für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich.