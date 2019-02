Monster Hunter World - Ihr könnt jetzt als Geralt von Riva spielen

Im Februar startet das große Crossover zwischen der Witcher-Serie und Monster Hunter World. Im Zuge dessen dürfen sich alle Spieler über eine Vielzahl an neuen Aufgaben freuen.

Update vom 08. Februar 2019:

Capcom hat das neueste Update zu Monster Hunter World veröffentlicht. Dadurch könnt ihr ab sofort in die Rolle von Geralt von Riva aus den Witcher-Spielen schlüpfen.

"Dazu heißt es: Einzigartige Quests bieten eine brand-neue Gameplay-Art, das die immersive RPG-Erfahrung von The Witcher 3 mit Monster Hunter: World verbindet. Die Sprecher von Geralt haben dazu neue Dialoge aufgenommen, um diese Kooperation noch weiter auszubauen."

Somit könnt ihr Aufgaben erfüllen, die von The Witcher 3: Wild Hunt inspiriert worden sind. Die Entwickler versprechen, dass die RPG-Mechanik von The Witcher 3 mit dem Gameplay von The Hunter World kombiniert wird.

Originalmeldung vom 11. Januar 2019:

Geralt von Riva kehrt zurück, diesmal jedoch in Form eines weiteren Crossovers: Ab dem 08. Februar 2019 startet das Crossover zwischen der Witcher-Serie und Monster Hunter World.

Das Event beginnt zunächst nur auf PS4 und Xbox One, erst später startet es auch auf dem PC. Ein genauer Termin ist bis jetzt aber noch nicht bekannt gegeben worden.

Monster Hunter World Capcom kündigt Erweiterung Iceborne für PS4 und Xbox One an

Echtes Feeling im Witcher-Universum

Im Rahmen des Witcher-Crossovers dürfen sich Spieler über neue Aufgaben und exklusive Inhalte freuen. Dazu gehören beispielsweise mehrere Quests, in denen Geralt von Riva als spielbarer Charakter zur Verfügung steht. Zudem werden sogar einige originale Angriffsbewegungen und Zauber verbaut.

Besonders cool: Der originale Synchronsprecher von Geralt kehrt extra für diese Kooperation zurück. Zahlreiche neue Zeilen wurden speziell für die Kooperation eingesprochen.

Monster Hunter World Neue Kooperation mit Assassin's Creed angekündigt