Minecraft - Mojang veröffentlicht das größte Update aller Zeiten

Mojang hat ein neues Update zu Minecraft veröffentlicht, das einige neue Inhalte im Gepäck hat und die Spielwelt damit deutlich lebendiger machen soll.

Entwickler Mojang hat vor wenigen Tagen das bis dato größte Update zu dem Klötzchentitel Minecraft veröffentlicht. „Village & Pillage“ kann für Xbox One, Windows 10, iOS, Android, Nintendo Switch sowie Minecraft: Java Edition heruntergeladen werden.

Im Gepäck der Aktualisierung stecken zahlreiche Neuerungen, die vor allem Dörfer und ihre Bewohner betreffen. Doch auch die Plünderer werden damit als neue Bedrohung in das Spiel eingeführt.

Village & Pillage-Update

Die Dorfbewohner verfügen nun über Tagesabläufe und kehren entsprechend nach ihrer Arbeit in ihr Haus zurück, um zu schlafen. Außerdem erkennt ihr jetzt anhand ihrer Kleidung, welchen Beruf sie jeweils ausüben. Dieser ist übrigens nicht mehr fest vorgegeben, sondern kann sich auch mal ändern.

Mit den Plünderern zieht eine neue Bedrohung in das Spiel. Die Bösewichte verfügen über ihre eigenen Außenposten, die ihr ausrauben könnt, wenn ihr Geld benötigt. Doch Achtung: Greift ihr einen Außenposten an und tötet den dortigen Anführer, dann wird ein Beutezug auf ein in der Nähe gelegenes Dorf ausgelöst. Schlagt ihr alle Wellen des Angriffs erfolgreich zurück, erhaltet ihr großzügige Rabatte beim Handeln mit Dorfbewohnern und werdet zudem als glorreicher Held gefeiert.

Auch der Handel wurde verändert. Dorfbewohner halten jetzt Items in die Luft, die sie gerne verkaufen würden. Auf der anderen Seite könnt ihr ebenfalls Gegenstände in die Luft halten, die ihr veräußern möchtet. Händler, die durch die Dörfer ziehen, tragen zudem besondere Items bei sich, die für euch interessant sein könnten. Durch regelmäßiges Handeln levelt ihr jetzt und schaltet dabei neue Handelsoptionen frei.

Die gesamten Patchnotes zu Village & Pillage findet ihr auf der offiziellen Minecraft-Seite.

