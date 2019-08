Metro Exodus - Erweiterung The Two Colonels wird heute enthüllt

Wer auf der Suche nach neuen Abenteuern in der Welt von „Metro Exodus“ ist, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden. Der postapokalyptische Shooter ist Bestandteil der heutigen Ausgabe von Inside Xbox. Dort soll die erste Story-Erweiterung namens The Two Colonels enthüllt werden.

Der Shooter Metro Exodus wird mit zwei großen Story-Erweiterungen bedacht. Die erste davon trägt den Namen The Two Colonels und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Was euch erwartet, werdet ihr bereits heute Abend im Rahmen der Inside Xbox-Ausgabe von der gamescom 2019 erfahren.

The Two Colonels – Story-Erweiterung als Weltpremiere

Wie der offizielle Twitteraccount von „Metro: Exodus“ verkündet, wird die erste Story-Erweiterung namens The Two Colonels in der heutigen Inside Xbox-Ausgabe Premiere feiern.

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit wird Microsoft in einem Livestream Details zur ersten Erweiterung des Shooters verkünden, die noch im Sommer 2019 für alle Plattformen erscheinen soll. Wir gehen davon aus, dass die Entwickler neben ersten Gameplay-Impressionen auch den Erscheinungstermin verraten werden.

Wie wir bereits wissen behandelt der DLC die Geschichte von Colonel Khlebnikov, der sich unter der Erdoberfläche der Stadt Novosibirsk befindet und auf der Suche nach seinem Sohn ist. Außerdem wartet die storygetriebene Erweiterung mit einer neuen Waffe in Form des Flammenwerfers auf.

#MetroExodus - The Two Colonels will be exclusively revealed at Inside Xbox at #Gamescom2019 on Monday night



The Stream starts at 5PM CEST / 4PM BST / 8AM PT pic.twitter.com/3t8KiWQ1oI — Metro Exodus @Gamescom (@MetroVideoGame) August 16, 2019

Inside Xbox startet um 17:00 Uhr

Neben „Metro Exodus“ dürft ihr euch heute Abend ab 17:00 Uhr über zahlreiche weitere Highlights freuen. Bereits gestern verkündete Microsoft spannende Neuigkeiten zur Age of Empires-Serie, außerdem wird es zahlreiche weitere Premieren zu Spielen wie Gears 5, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint oder dem Xbox Game Pass geben.

Verfolgen könnt ihr den Livestream unter dem unten stehenden Link, auf Twitch oder auf den Social Media-Kanälen von Xbox. Solltet ihr selbst in Köln sein, könnt ihr der Veranstaltung im Gloria-Theater sogar selbst beiwohnen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.