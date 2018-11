MediaMarkt - So erhaltet ihr Pokémon - Let's Go zum halben Preis!

Bei MediaMarkt erhaltet ihr aktuell beim Kauf einer Nintendo Switch in der Super Smash Bros Ultimate Edition das Spiel Pokémon: Let's Go, Pikachu! oder Pokémon: Let's Go, Evoli! zum halben Preis dazu.

Am gestrigen Freitag sind die beiden Spiele Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Solltet ihr bislang noch nicht zugeschlagen haben, dann präsentieren wir ein für euch möglicherweise interessantes Angebot.

Im Onlineshop von MediaMarkt könnt ihr aktuell die Nintendo Switch in der Super Smash Bros Ultimate Edition zusammen mit Let's Go, Pikachu! oder Pokémon: Let's Go, Evoli! erwerben. Dabei gewährt euch MediaMarkt einen Rabatt auf den jeweiligen Pokémon-Titel in Höhe von satten 50 Prozent. Ihr könnt euch Pokémon: Let's Go, Pikachu! also für 27,49 Euro anstatt für 54,99 Euro sichern. Ihr spart bei diesem Angebot 27,50 Euro!

Für Pokémon: Let's Go, Evoli! müsst ihr bei dieser Aktion lediglich 24,99 Euro bezahlen und spart entsprechend 25 Euro.

In der Super Smash Bros Ultimate Edition befindet sich neben der Konsole außerdem ein Download-Code für Super Smash Bros Ultimate.

Hier geht's zum Pokémon: Let's Go-Angebot!

So geht's:

Konsole in den Warenkorb legen. Pokémon Let's Go Pikachu oder Evoli aussuchen und in den Warenkorb legen. 50% auf den Kaufpreis eines Games erhalten.

Wichtig: Das Angebot ist nur bis Montag, den 19. November 2018 gültig.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.