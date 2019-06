Marvel's Avengers - Kann offline gespielt werden, es gibt weder Lootboxen noch Pay-to-win

In einem Interview bestätigte Crystal Dynamics Boss Scott Amos, dass das kommende Avengers-Spiel offline gespielt werden kann und dass es keine Lootboxen sowie Pay-to-win-Mechaniken geben wird.

Im Rahmen der E3 2019 kündigte Square Enix Marvel‘s Avengers an und wir wissen bereits, dass der schon bald veröffentlichte Titel, verschiedene Missionen sowohl für den Singleplayer- als auch für den Multiplayer-Modus beinhalten wird. Mithilfe von verschiedenen Zusammenstellungen des Teams gilt es, die Erde vor Gefahren zu beschützen.

Crystal Dynamics Boss Scott Amos gab nun während eines Interviews bekannt, dass den Spielern hier die Wahl gelassen wird, ob sie online oder offline spielen möchten. Dazu sagt er:

„Wir möchten, dass jemand die Möglichkeit hat, sich die Disc zu kaufen und niemals online gehen muss. Sie müssen nicht. Sie können auch so eine komplette Erfahrung machen und dabei Spaß haben.“

Denjenigen, die online spielen möchten, verspricht Square Enix eine robuste, weiterführende und eine sich entwickelnde Erfahrung mit neuen Charakteren und Orten. Im Laufe des Spiels sollen weitere kostenlos hinzukommen:

„Die Idee war von Anfang an, dass wir den Spielern die Möglichkeit geben möchten, ihren Helden anzupassen; wie sie aussehen, wie sie spielen, die Ausrüstung, die sie haben und wie sie diese benutzen. Black Widow könnte anders sein als meine Black Widow - nur ein bisschen, vielleicht sehr. Das hängt davon ab, was die Spieler bevorzugen und freischalten“, so Scott Amos.