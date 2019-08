Marvel - Drei weitere Serien für Disney+ angekündigt

Marvel macht keine Anstalten das Tempo zu drosseln: Auf der diesjährigen D23 wurden drei weitere Serien für das MCU angekündigt – ein offizieller Starttermin steht bisher noch aus.

Das hätten wohl die wenigsten erwartet: Auf der diesjährigen D23, der großen Disney-Messe, kündigen Marvel und Disney drei weitere TV-Serien an, die sich zu den bisher fünf angekündigten Exemplaren gesellen. Dabei handelt es sich um Serien, die komplett neue Helden ins bisherige MCU integrieren werden.

Der Hintergrund aller Charaktere im Kurzüberblick

Zunächst wäre da She-Hulk alias Jennifer Walters. Abgesehen von der Tatsache, dass sie die Rolle des neuen Hulk verkörpern wird, lässt sich ihre Figur am ehesten mit Daredevil vergleichen. Sie ist eine versierte Rechtsanwältin, die ihren Intellekt vor dem Gerichtssaal einsetzt und außerhalb dessen mit wuchtigeren Argumenten glänzt.

Marvel Abruptes Ende: Sony und Marvel beenden Spider-Man-Vereinbarung

Ms. Marvel alias Kamala Khan ist ein wirklich frisches Gesicht in der Comic-Szene. Sie wurde erst 2013 ins Comic-Universum integriert und verkörpert eine naive, kindliche Perspektive. Ihren Alltag bestreitet sie am liebsten mit dem Schreiben von Fan-Fiction, während sie sich parallel den kulturellen Problemen ihrer muslimischen Familie stellt. Daneben ist interessant festzustellen, dass sie weder Mensch noch Mutant ist, sondern den Inhumans zugeordnet wird – ein Novum im bisherigen MCU.

Moon Knight schließlich dürfte den interessantesten Background liefern. Seine Kräfte bezieht er vom Mond, wobei er diese Fähigkeit von ägyptischen Gottheiten verliehen bekommen hat. Nicht selten muss sich Marc Spector den psychischen Problemen in seinem Kopf stellen.

Alle drei Serien präsentieren ein neues Logo. Das offizielle Startdatum auf Disney+ wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Just announced at #D23Expo, SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/fUrYwfGLOQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) 23. August 2019

Just announced at #D23Expo, MOON KNIGHT, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/iMHyl7BuAQ — Marvel Studios (@MarvelStudios) 23. August 2019