Marvel - Captain Marvel: Diese Szene deutet riesigen Twist im Marvel-Universum an!

„Captain Marvel“ hat alle Erwartungen an den Kinokassen gesprengt und ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Marvel-Filme aller Zeiten. Doch hat Carol Danvers damit nicht nur die Zukunft für Superhelden-Filme mit weiblichen Hauptdarstellerinnen verändert, auch deuten Szenen im Film auf große Veränderungen im filmischen Marvel-Cinematic-Universe an. Wir haben alle Infos für euch!

Mit „Captain Marvel“ haben Disney und Marvel-Studios die Zukunft der Filmindustrie verändert. So wurden nicht nur alle Erwartungen an den Kinokassen für einen Superheldenfilm mit weiblicher Hauptdarstellerin gesprengt, auch hat die Handlung des Filmes einige Gerüchte von Fans und bestehende Fakten aus den Comics auf den Kopf gestellt. Uns ist außerdem eine Szene aufgefallen, die erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Marvel-Cinematic-Universe haben könnte. Wir haben alle Infos für euch, doch Vorsicht: Es folgen SPOILER, also lest nur weiter, wenn ihr „Captain Marvel“ bereits gesehen habt!

Secret Invasion

„Captain Marvel“ hat einige Veränderungen mit sich gebracht. Die meisten Filme des MCU halten sich ziemlich nah an ihre Comicbuch-Vorlagen, doch hier und da gibt es immer mal wieder kleine Abweichungen. Sei es Iron Man, der in den Comics ein starkes Alkoholproblem hat, Ultron, dessen Schöpfer eigentlich Hank Pym ist oder Civil War, dessen Konflikt in der Vorlage einen ganz anderen Weg einschlägt.

Ja, Marvel verändert ab und zu einige Details in ihren Filmen, doch das ist für viele Fans in Ordnung. Denn in Comics ist es sehr geläufig, dass Geschichten auf verschiedene Weise erzählt werden und bestehende Fakten sich gerne mal ändern können. Und so schlägt der Kinohit „Captain Marvel“, der Zuschauer auf der ganzen Welt begeistern konnte, ebenfalls einige Wege ein, die wir so nicht erwartet hätten.

Einer der größten Twist des Filmes sind die Skrulls. Schon seit der Ankündigung auf der D23 vor einigen Jahren ist klar, dass die Skrulls ein wichtiger Bestandteil für „Captain Marvel“ und das fortlaufende filmische Marvel-Universum sein werden. Seitdem konnten Fans über nichts anderes als die Secret Invasion sprechen. Secret Invasion ist, wie Civil War und Infinity War, einer der bekanntesten Konflikte in den Marvel-Comics.

Hier wurde erstmals ein großer Twist vorgestellt, dass die Erde von Skrulls, Gestaltenwandler aus dem Weltall, invasiert wurde. Im selben Moment wurde aufgedeckt, dass auch einige der Avengers in Wirklichkeit Skrulls sind. Dies macht natürlich eine spannende Storyline aus und Fans sahen darin die nächste große Gefahr nach Thanos. Doch „Captain Marvel“ hat diese Theorie nun auf den Kopf gestellt.

Kleine Szene, große Auswirkung!

Seit Jahrzehnten herrscht im Marvel-Universum ein großer Konflikt zwischen den Skrulls und den Kree, die beide ihren Anteil an Kriegsverbrechen und Superbösewichten verzeichnen können. Und so nahmen alle an, dass die Skrulls in „Captain Marvel“ die Bösewichte sein werden. Neben dem ersten Twist, dass die Figur Marvelle, die viele für Jude Laws Charakter gehalten haben, doch von Annette Benning gespielt wurde, gab es eine weitere, noch schockierendere Änderung: Die Skrulls sind nicht böse, sondern wurden seit Jahrhunderten von den Kree ausgebeutet und gejagt.

Das stellt natürlich die Theorie, dass die nächste große Gefahr im MCU die Skrulls sein könnten, völlig auf den Kopf. Doch tut es das wirklich? Ben Mendelson, der im Film den Skrull-Anführer Talos spielt, stellt sich im Laufe des Films als gut heraus. Somit wird er wohl nicht die Secret Invasion anführen können. Doch uns ist etwas aufgefallen:

In einer der finalen Szenen des Filmes sehen wir Talos mit seiner Frau und Tochter. Hier verwandelt sich Talos in eine Wache der Kree und hilft den Gefangenen aus einer brenzligen Situation. Kurz vorher sagt er seiner Geliebten, er soll der Tochter die Augen zuhalten. In einer kleinen Szene, die man schnell verpassen kann, bleibt die Kamera auf Talos' Tochter hängen: Diese löst sich aus den Armen der Mutter und sieht schockiert zu, wie ihr Vater sich gegen die Kree verteidigt. Diese kleine Sequenz könnte ausschlaggebend sein!

Jetzt denken vielleicht einige von euch: Aber es ist nur eine kleine Szene, warum sollte sie soviel Bedeutung tragen? Denkt dran: Marvel verschwendet keine Zeit mit unwichtigen Details. Der Fakt, dass die Kamera diesen Moment exakt eingefangen hat, ist sicherlich kein Zufall. Kleine Sequenzen in den Marvel-Filmen haben schon öfter zu größeren Auswirkungen in der Zukunft geführt!

© Marvel Comics / Veranke

Talos' Tochter könnte somit eine der Anführerinnen der Secret Invasion, Veranke, sein. Veranke ist in den Comics eine der Hauptfiguren der geheimen Invasion auf der Erde. Durch einen Geburtsfehler hat sie die Fähigkeit des Gestaltenwandelns nicht, was ein Grund für ihren Wechsel auf die Böse Seite sein könnte. Im Film wird Talos' Tochter nicht mit Namen genannt, auch nicht im Abspann. Somit könnte sich Marvel die Option offen halten, sie in der Zukunft zur Gefahr zu machen.

Die Änderung, dass Skrulls nicht von grundauf böse sind, könnte den Konflikt in einer Secret-Invasion-Storyline viel interessanter und weniger einseitig machen. Was haltet ihr von der Theorie? Würdet ihr die Skrulls in Phase 4 gerne als Gegenspieler sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!