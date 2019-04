Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - Release bekannt: Erscheint diesen Sommer für die Nintendo Switch

Über Twitter verkündete Nintendo, dass sich die „Marvel Ultimate Alliance“-Serie nach Jahren zum ersten Mal als Action-Rollenspiel zurückmeldet. Der neue Titel von Team Ninja erscheint schon im Juli exklusiv für die Nintendo Switch.

Nach zehn Jahren Pause bringt Team Ninja die Allianz von Helden des Marvel-Universums wieder zusammen und veröffentlicht schon im Juli den Titel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Team Ninja arbeitete vorher an Titeln wie Dead or Alive und „Ninja Gaiden“, damit ist das kommende Action-RPG in guten Händen.

Die Suche nach den Infinity-Steinen hat begonnen. @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order erscheint am 19.7. exklusiv für #NintendoSwitch! #MUA3 pic.twitter.com/ojo9F4vp5s — Nintendo DE (@NintendoDE) 16. April 2019

Das Spiel enthält Helden und Schurken aus allen Bereichen des Marvel-Universums, inklusive X-Men, Guardians of the Galaxy, Avengers und mehr. Neben den alt bekannten Figuren aus den ersten zwei Titeln, erschienen 2006 und 2009, wird das Spiel auch neue Charaktere enthalten, die bei Marvel-Fans seitdem an Beliebtheit gewonnen haben. Darunter fallen Charaktere wie Black Panther, Spider-Gwen, Doctor Strange und Deadpool.

Zum ersten Mal in dieser Spiel-Reihe ist es möglich, mit der Helden-Kamera zur Schulterperspektive zu wechseln, um so näher am Spielgeschehen zu sein. Ihr könnt allein spielen, oder euch mit anderen für Mehrspieler-Partien zusammenschließen. Bis zu vier Konsolen können verbunden werden um online oder offline über eine lokale Verbindung zu spielen.

Die Hintergrundgeschichte des Spiels

Allein, oder gemeinsam mit Freunden, müsst ihr versuchen, den Titanen Thanos und seine Kriegsmeister aufzuhalten, um die Galaxie vor der Zerstörung zu bewahren.

„In dieser neuen Geschichte befinden sich Helden und Schurken in einen Wettlauf gegen die Zeit quer durch das Marvel-Universum. Ihr Ziel: die Infinity-Steine zu finden, bevor Thanos und die Black Order mit ihrer Macht das Universum ins Chaos stürzen können. Jede Etappe ihrer gefährlichen Mission führt das Team zu legendären Schauplätzen – vom Avengers Tower bis zur X-Villa – und lässt beliebte Charaktere in unerwarteter Weise aufeinandertreffen“, heißt es auf der Seite von Nintendo.

„Ultimate Alliance 3: The Black Order“ erscheint am 19. Juli 2019 für die Nintendo Switch. Habt ihr die ersten Teile gespielt? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.