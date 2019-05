Mario Kart Tour - Erste Informationen zum Mobile-Racer: Details, Bilder und Gameplay-Video!

In einigen Ländern ist seit heute die geschlossene Beta von „Mario Kart Tour“ verfügbar. Dadurch gibt es jetzt erste Details, Bilder und Videos zum Spiel.

Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass uns mit Mario Kart Tour ein Ableger der Mario Kart-Reihe für Smart Devices erwartet. Bis heute sind Informationen um den Mobile-Racer jedoch rar gesät und Nintendo zeigte bislang noch keine Bilder oder Informationen. Heute startete jedoch die geschlossene Beta zu „Mario Kart Tour“ in Japan und Nordamerika, wodurch wir in den Genuss erster Informationen und Bilder kommen. Lange auf die Vollversion müssen wir aber nicht mehr warten, schon im Sommer soll „Mario Kart Tour“ an den Start gehen.

Automatische Beschleunigung, Lenken durch Wischen

Wie wir anhand der vorliegenden Bilder und des Gameplay-Videos sehen können, wird Mario Kart Tour mit hochkant gehaltenem Smartphone gespielt. Gas geben müsst ihr nicht, denn in dem Spiel beschleunigt euer Charakter automatisch. Durch Wisch-Gesten lenkt ihr das Kart.

Größtenteils kommen in Mario Kart Tour altbekannte Strecken zum Einsatz. Wie auch bei den Konsolenablegern der Reihe, fahrt ihr auch hier um Grand-Prix-Pokale. Bei jedem Rennen gilt es anscheinend zwei Runden auf der Strecke zu fahren. Durch ein Ausdauersystem werden die Rennen auf eine stündliche Basis limitiert.

Wer online gegen seine Freunde rasen möchte, der kann dies tun. „Mario Kart Tour“ unterstützt Online-Multiplayer mit bis zu acht Spielern.

Fahrer mit eigenen Items

Wie bei Mario Kart üblich werdet ihr auch im kommenden Mobile-Ableger wieder zahlreiche Items nutzen können. Bislang sind nur bereits bekannte Items gesichtet worden. Unter anderem ist auch die Superhupe auf Mario Kart 8 (Deluxe) dabei. Jeder Charakter verfügt über ein eigenes Sortiment an Items sowie ein einzigartiges Spezial-Item, das nur er verwenden kann.

Das Freischalten von neuen Charakteren, Karts und Gleitschirmen funktioniert über eine Gacha-Mechanik, ist also zufallsbasiert. Zudem sollen Ingame-Käufe vollzogen werden können.

Jeder Fahrer besitzt eine Seltenheit, je höher die Seltenheit eines Fahrers ist, desto mehr Vorteile besitzt er im Rennen.

Diese Fahrer sind bislang bestätigt

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Toad

Toadette

Rosalina

Waluigi

Baby Peach

Baby Daisy

Baby Rosalina

Metall-Mario

Baby Mario

Baby Luigi

Donkey Kong

Knochentrocken

Knochen-Bowser

Wendy O. Koopa

Morton Koopa Jr.

Larry Koopa

Lemmy Koopa

Ludwig von Koopa

Iggy Koopa

Bilder und Gameplay-Video

Erste Ingame-Bilder zu „Mario Kart Tour“ geben Aufschluss, wie das Spiel aussieht:

Und ein erstes Gameplay-Video gibt es ebenfalls zu sehen, dass euch einige bewegte Einblicke ins Spiel gewährt: