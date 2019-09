Luigi's Mansion 3 - Der erste Blick auf den abgedrehten Mehrspieler-Modus

Neue Szenen zu „Luigi's Mansion 3“ zeigen, was das Spukhotel noch zu bieten hat und geben einen ersten Eindruck in den neuen Mehrspieler-Modus.

Pünktlich zu Halloween am 31. Oktober 2019 erwartet uns mit Luigi’s Mansion 3 das neueste Geister-Abenteuer des ängstlichen Klempner-Bruders. Luigi erkundet darin ein Spukhotel, um seine Freunde aus den Fängen von König Buu Huu zu befreien.

Luigi's Mansion 3 Brandneues Hotel-Stockwerk: Wir dürfen den grünen Daumen beweisen

Mehrspieler-Spaß für 2 bis 8 Freunde

Neben dem schaurigen Solo-Abenteuer können zudem eine Reihe von Mehrspieler-Möglichkeiten ausprobiert werden. So stellte Nintendo in der aktuellen Nintendo Direct den Polterpark vor, in dem ihr gegen eure Freunde antretet.

Genauer gesagt, können sich zwischen zwei und acht Spieler in unterschiedlichen Minispielen versuchen. Dabei treten immer zwei Teams gegeneinander an. Das eine Team schlüpft in die Rolle von Luigi (je nach Anzahl der Spieler sogar in eine ganze Schar von ihnen) und das andere Team übernimmt das Team Fluigi.

Im Polterpark werden verschiedene Minispiele enthalten sein. Einen kurzen Einblick gibt es im neuen Trailer. Es gilt unter anderem, die bessere Genauigkeit beim Zielschießen zu beweisen oder aber den größeren Schatz anzusammeln.

Das vielseitigste Hotel der Geisterwelt

Zum Hauptspiel wurden dagegen weitere Stockwerke gezeigt. Neue Umgebungen sind beispielsweise das Innere einer Pyramide oder ein Piraten-Restaurant.