Luigi's Mansion 3 - Baldige Neuigkeiten zur Geisterjagd: Alterseinstufung in Südkorea deutet darauf hin

„Luigi's Mansion 3“ erhält eine Alterseinstufung in Südkorea. Dadurch scheinen wir schon in Bälde mit neuen Informationen und hoffentlich einem Erscheinungsdatum zum kommenden Nintendo Switch-Titel versorgt zu werden.

Die Nintendo Direct im September 2018 offenbarte, dass Luigi auf eine weitere Geisterjagd aufbrechen wird. Luigi’s Mansion 3 soll noch dieses Jahr für die Nintendo Switch erscheinen. Darin wird Luigi ein altes Hotel erkunden, in dem es gehörig spukt. Außer einigen kurzen Szenen aus ebenjener Nintendo Direct-Präsentation ist jedoch noch nichts vom Spiel bekannt.

Luigi's Mansion 3 Offiziell angekündigt, kommt 2019 für Nintendo Switch

Luigi, du darfst dich wieder fürchten!

Nun wurde das Spiel überraschend früh in Südkorea eingestuft – mit dem Ergebnis, dass das Spiel für alle Altersgruppen geeignet sei. Weitere nennenswerte Informationen hält die Alterseinstufung nicht bereit, jedoch könnte sie als Hinweis darauf dienen, dass die Entwicklung des Spiels zu einem großen Teil fertiggestellt ist.

Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass uns bald weitere, offizielle Informationen in Form eines Trailers oder neuem Gameplay erwarten. Vielleicht enthüllt Nintendo sogar schon in sehr naher Zukunft das Erscheinungsdatum der Geisterjagd.

In der letzten Nintendo Direct, die vor einigen Monaten ausgestrahlt wurde, fehlte „Luigi’s Mansion 3“ komplett. Jedoch ist sehr stark zu erwarten, dass wir in der kommenden Nintendo Direct, die Nintendo zur E3 2019 am 11. Juni um 18 Uhr ausstrahlen wird, endlich das Erscheinungsdatum erfahren!