Life is Strange 2 - Erster Teaser stimmt auf Episode 4 ein

Die beiden Diaz-Brüder flüchten weiter vor der Justiz und sehnen sich nach einem freien Leben. In Episode 4 von „Life is Strange 2“ geht die Reise weiter. Square Enix gibt uns nun einen Teaser als Appetithappen.

Die Reise der Brüder Sean und Daniel Diaz geht weiter. Bereits in diesem Monat wird Episode 4 Faith von Life is Strange 2 veröffentlicht. Jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack in Form eines kurzen Teasers.

Life is Strange 2 Episode 3: Wastelands - Urlaub auf der Haschfarm

Einsam auf dem Highway

Square Enix und Dontnod Entertainment zeigen ein kurzes Video, das auf die Geschichte in Episode 4 einstimmen soll. Zu sehen ist eine Person, die allein eine Straße entlanggeht. Der Off-Sprecher im Video weiß dabei eine recht bedrückende Stimmung zu schaffen und deutet keine guten Aussichten an.

Wir dürfen in Episode 4 einen Höhepunkt in der Geschichte der Diaz-Brüder erwarten, die sich nach wie vor auf der Reise nach Mexiko befinden. Dort möchten sie ein neues Leben beginnen, nachdem sie aufgrund eines übernatürlichen Unfalls durch Daniel, bei dem ein Polizist starb, in den Staaten gesucht werden.

Die neue Episode erscheint noch in diesem Monat

Noch weitere Eindrücke zur kommenden vierten Episode wird Square Enix in einer Woche veröffentlichen. Im Rahmen der gamescom soll nämlich ein voller Trailer folgen. Wir dürfen wieder emotionale und packende Geschehnisse erwarten, die nicht immer zugunsten der beiden Brüder ausgehen dürften. Was genau passiert, erfahren wir schließlich ab dem 22. August 2019. Denn da erscheint „Life is Strange 2: Episode 4 Faith”.

Es stellt sich die Frage, wer hier den Highway entlanggeht . Habt ihr eine Ahnung? Dann schreibt es uns in die Kommentare!