The Legend of Zelda: Link's Awakening - Sichert euch jetzt die Limited Edition!

Ihr könnt nun die Limited Edition von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen.

Am 20. September 2019 erscheint The Legend of Zelda: Link’s Awakening für die Nintendo Switch. Das charmante Remake des Game Boy-Klassikers lässt die erkundbare Insel Cocolint in völlig neuem Glanz erstrahlen, behält aber noch immer die Wurzeln des Originals.

Das wundersame Abenteuer auf der Insel Cocolint

Links Abenteuer im Hosentaschen-Format lässt dich damit nicht nur auf eine neue Weise wiedererleben, das Spiel bekommt außerdem neue Features spendiert.

Die größte Änderung (neben der Optik) stellt die Hinzunahme der neuen Kammerlabyrinthe dar. Während eures Abenteuers sammelt ihr verschiedene Kammern, die ihr in einem separaten Modus zu einem eigenen Dungeon zusammenstellen könnt.

Nintendo bietet zum Release neben der Standard-Version des Spiels eine spezielle Limited Edition an. Diese enthält ein Steelbook in Game Boy-Optik sowie ein Artbook. Ihr könnt die Limited Edition nun bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen. Sichert sie euch jetzt, bevor sie ausverkauft ist.

