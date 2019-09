The Legend of Zelda: Link's Awakening - Guide: So erhaltet ihr die magische Lupe: Gesamte Tausch-Quest im Überblick!

In „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ wird euch eine Reihe von Tauschgeschäften begegnen. Am Ende dieser langen Quest erhaltet ihr ein nützliches Item – die magische Lupe. Wir stellen euch alle Etappen dieser Aufgabenreihe vor und verraten euch, wo euch auf der Insel die Lupe besonders weiterhilft.

Es ist hilfreich, die Tausch-Quest in The Legend of Zelda: Link’s Awakening so früh wie möglich zu starten, da euch einige Etappen davon beim Hauptabenteuer weiterhelfen.

Die Yoshi-Puppe

Um die Tausch-Quest zu starten, müsst ihr erstmal die Yoshi-Puppe besorgen. Das könnt ihr direkt zum Start des Spiels erledigen. In Mövendorf gibt es den Kranladen. Für je 10 Rubine dürft ihr einmal spielen. Dort könnt ihr mit etwas Geschick die Yoshi-Puppe ergattern.

Die Schleife

Das nächste Item bekommt ihr direkt in der Nähe. Im Norden von Mövendorf lebt eine Familie. Sprecht mit der Mutter und schenkt ihr die Yoshi-Puppe. Als Belohnung erhaltet ihr von ihr die Schleife.

Hundefutter

Auch das dritte Item bekommt ihr in Mövendorf. Mit der Schleife geht ihr zu Madame MiouMious Haus. Es ist mit dem Kettenhund vor der Türe nicht zu verfehlen. Der rechte Eingang führt zur Hundehütte, wo der kleine Kettenhund Schnüppchen auf euch wartet, um die Schleife gegen eine Dose Hundefutter zu tauschen.

Bananen

Südlich vom Mövendorf befindet sich der Toronga-Strand. Dort lebt das Krokodil Erwin in einem Haus. Ihm könnt ihr das Hundefutter geben. Er überlässt euch dafür im Gegenzug einige Bananen.

Stock

An der Brücke zum Schloss Kanalet steht Kiki, der Affe. Überreicht ihr ihm die Bananen, errichtet er zusammen mit einigen Affenfreunden eine Holzbrücke. Dadurch gelang ihr nicht nur zu einem Geheimgang, der zum Schloss führt, sondern könnt auch einen Stock einstecken, den sie liegenlassen.

Honigwabe

In der Urunga-Steppe trefft ihr auf Tarin, der versucht, an eine Honigwabe heranzukommen. Gebt ihm den Stock damit er die Wabe erreichen kann. Jedoch wird er von einem wütenden Bienenschwarm angegriffen. Eure Chance, euch die Honigwabe zu schnappen.

Ananas

Nächster Halt ist das Zoodorf. Im Haus im Südosten des Dorfes wohnt ein Bär, dem ihr die Honigwabe anbieten könnt. Er tauscht sie gegen eine Ananas.

Hibiskus

Im TalTal-Gebirge trefft ihr auf Papahl, der sich verirrt hat und beinahe verhungert. Ihr gebt ihm die saftige Ananas, damit er wieder zu Kräften kommt. Als Dank schenkt er euch einen Hibiskus.

Brief der Ziege

Wieder zurück in Zoodorf besucht ihr die Ziege. Sie lebt in einem Haus im Norden des Dorfes. Sie freut sich über die Blume und fragt euch, ob ihr für sie einen Brief überbringen könnt.

Besen

Den Brief bringt ihr zu Dr. Wright. Sein Haus befindet sich nördlich vom Zauberwald. Als Dank für den Brief übergibt er euch einen Besen.

Angelhaken

Mit dem Besen geht ihr zu Oma Jaja. Sie ist die Frau von Ulrira und kann je nach Spielverlauf entweder im Nordosten vom Zoodorf oder bei Ulriras Haus im Mövendorf angetroffen werden. Sie freut sich merklich über einen neuen Besen und überreicht euch zum Dank einen Angelhaken.

Perlenkette

Für diesen Teil der Tauschquest müsst ihr im Besitz der Schwimmflossen sein. In der Zwergenbucht könnt ihr unter eine Brücke tauchen und einen glücklosen Angler finden. Gebt ihr ihm den Angelhaken, fischt er für euch etwas. Er wird eine Perlenkette aus dem Wasser ziehen, die ihr an euch nehmt.

Nixenschuppe

Direkt in der Nähe – in der Zwergenbucht – schwimmt eine Nixe im Wasser. Sie hat ihre Perlenkette verloren. Gebt ihr der Nixe ihre Perlenkette wieder, belohnt sie euch mit einer ihrer Nixenschuppen.

Die magische Lupe

Südlich des Fischmauls, dem 5. Tempel, findet ihr eine Nixenstaue. Um zu ihr zu gelangen benötigt ihr den Enterhanken aus dem gerade erwähnten Tempel. Bringt die Nixenschuppe an der Statue an und es öffnet sich ein Geheimgang. Ihr gelangt zu einem Raum, in dem ihr die magische Lupe einsammeln könnt.

Das magische Artefakt lässt euch unsichtbare Dinge sehen. Dies merkt ihr bereits in der Geheimkammer, in der ihr die Lupe aufgesammelt habt. Die unsichtbaren Gegner dort sind jetzt sichtbar. Zudem solltet ihr mit der Lupe zum Torongastrand gehen, wo ihr nun eine brüchige Stelle in der Wand sehen könnt, die sich wegbomben lässt.

Dahinter könnt ihr den Bumerang ertauschen. Im Zoodorf lässt sich nun ein Flusszora in einem Haus erblicken, der euch eine Zaubermuschel schenkt. In der Bibliothek in Mövendorf könnt ihr Dank der Lupe obendrein nun das ominöse Buch lesen. Es lehrt euch den richtigen Weg durch das Windfisch-Ei.