The Legend of Zelda: Link's Awakening - Erstklassige Test-Wertungen: Das ist die internationale Review-Übersicht

Kurz vor dem morgigen Release haben wir für euch den globalen Wertungsspielgel des Remakes zu „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ vorbereitet, damit ihr den perfekten Überblick über alle internationalen Reviews und Wertungen habt. Außerdem haben wir für euch ebenfalls einen umfangreichen Test am Start, damit ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen könnt.

Am morgigen Freitag, den 20. September 2019 erscheint auf der Nintendo Switch eine Neuinszenierung des Action-Adventures The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Wir konnten uns den Titel bereits ausführlich anschauen und verraten euch in unserem Test, warum das Remake bei uns pausenlos für leuchtende Augen gesorgt hat.

Unser Tester Daniel Busch schreibt dazu in seinem Artikel:

„Wer bereits das originale „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ geliebt hat, dem kann ich das Remake nur ans Herz legen. Nintendo und Grezzo haben es geschafft, die kleine Geschichte auf der wundersamen Insel auf zauberhafte Art neu zu inszenieren. Wunderschöne Melodien und eine neue Grafikpracht hauchen dem Klassiker neues Leben ein und bringen ihn in die heutige Zeit. Damit sind ebenso all diejenigen eingeladen, die das Original seinerzeit verpasst haben und nun eines der beliebtesten „The Legend of Zelda“-Abenteuer in neuem Gewand entdecken möchten.“

Den vollständigen Testbericht könnt ihr euch hier durchlesen:

Hier geht es zu unserem Test!

The Legend of Zelda: Link's Awakening Lauscht der gesungenen Ballade vom Windfisch

Die Metacritic-Durchschnittswertung liegt derzeit (Stand 19. September) bei 88 Punkten. Anbei die wichtigsten internationalen Wertungen:

PlayCentral – 91 / 100

IGN – 9.4 / 10

GameSpot – 8 / 10

VG 24/7 – 4/5

GamePro – 85 / 100

Game Informer – 9 / 10

Forbes – 100 / 100

Digital Trends – 90 / 100

Nintendo Life – 90 / 100

USgamer – 5 / 5

GamesRadar – 4.5 / 5

IGN Italia – 85 / 100

Daily Star – 100 / 100

XGN – 93 / 100

LevelUp – 90 / 100

Destructoid – 90 / 100

4Players.de – 90 / 100

Jeuxvideo.com – 75 / 100

NintendoWorldReport – 85 / 100

GamesBeat – 95 / 100

Eurogamer – “Essential”

GameXplain – “Liked-a-Lot”

Polygon – N/A

Kotaku – N/A

Hier Link’s Awakening kaufen!*

© Nintendo

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.