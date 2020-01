The Last of Us - Bilder zu geplantem Animationsfilm aufgetaucht

The Last of Us

© Sony Interactive Entertainment/Oddworld

Eigentlich sollte ein Animationsfilm zu „The Last of Us“ erscheinen. Das Projekt wurde jedoch auf Eis gelegt. Veröffentlichte Bilder zeigen nun, wie der Film um Joel und Ellie ausgesehen hätte – und der Stil ist wirklich ungewöhnlich. Sony und Naughty Dog hatten einen Animationsfilm zu The Last of Us geplant und sogar in Auftrag gegeben. Der Film sollte die Geschehnisse aus dem Survival-Adventure nacherzählen und die Spieler damit auf den Release von The Last of Us: Part 2 vorbereiten. Anscheinend wurden die Pläne jedoch wieder verworfen. Nun sind einige Bilder erschienen, die einige Impressionen zum eingestampften Filmprojekt offenbaren. The Last of Us Metacritic-User küren Survival-Horror zum besten Spiel des Jahrzehnts So hätte der The Last of Us-Film ausgesehen Der animierte Kurzfilm sollte in Zusammenarbeit mit Oddfellows entstehen. Das Studio löschte allerdings alle Details und Bilder aus ihrem Portfolio, sodass das Projekt wohl als eingestampft angesehen werden kann. Glücklicherweise sickerten die Screenshots trotzdem wieder an die Öffentlichkeit, sodass wir uns einen guten Eindruck davon machen können, wie der Film ausgesehen hätte. Es fällt auf, dass die Zeichenstile recht unterschiedlich ausfallen und generell nicht zur Grafik des Spiels passen. Von offizieller Seite wird dies folgendermaßen erklärt: „Unser Vorschlag war es, alle Kapitel des Spiels in einer einzigartigen visuellen Betrachtung neu zu interpretieren.“ Insgesamt sollte der Film rund 20 Minuten lang sein und sowohl die Geschichte rund um Joel und Ellie aus dem ersten Spiel grob nacherzählen als auch einige ganz neue Szenen beinhalten. The Last of Us Mod fügt Tess als spielbaren Charakter ein Die offizielle Informationsseite des Films lässt sich im Google Cache aufrufen. Alle Bilder sowie ein kurzes GIF sind zudem auf Imgur zu sehen. Interessanterweise ist es nicht das erste Mal, dass von einem „The Last of Us“-Film die Rede ist. Schon vor mehreren Jahren plante Naughty Dog einen Kinofilm zum Game. Daraus ist aber ebenfalls nichts geworden. ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld ©Sony Interactive Entertainment/Oddworld

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us

The Last of Us - Metacritic-User küren Survival-Horror zum besten Spiel des Jahrzehnts

The Last of Us - LEGO-Nachbau ist wundervoll apokalyptisch

The Last of Us - Mod fügt Tess als spielbaren Charakter ein

The Last of Us - Erscheint mit PS Now indirekt für PC

The Last of Us - Launch-Trailer zur Standalone-Version von Left Behind

The Last of Us - Gameplay-Video zeigt neue Multiplayer-DLCs

Steam - Diese Spiele gibt es günstiger im Rahmen des Lunar Sale 2020

GTA 5 - Neuer Geländewagen in GTA Online: Doppelte Belohnungen und Angebote bei Ammu-Nation