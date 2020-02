The Last of Us 2 - So sichert ihr euch das neue, kostenlose PS4-Theme mit Ellie

The Last of Us 2

Ab sofort könnt ihr ein neues, dynamisches PS4-Theme zu „The Last of Us Part 2“ erhalten. Das kostenlose Design zeigt Ellie in zwei unterschiedlichen Situationen und lässt sich via Code sichern. Ende Februar wird von Sony die erste öffentlich anspielbare Demo von The Last of Us Part 2 bereitgestellt und für Zuhause gibt es ebenfalls neues Futter für alle wartenden Fans. Sony veröffentlichte nämlich ein neues, dynamisches PS4-Theme. Ihr könnt es kostenlos via Code laden. The Last of Us 2 Deluxe-Artbook mit neuen Einblicken in Ellies Abenteuer angekündigt Dynamisches Theme mit besonderem Kniff Das PS4-Theme zeigt insgesamt zwei Motive, die je nach Tageszeit wechseln. Bei Tag sehen wir Ellie friedlich mit ihrer Gitarre unter einem Baum sitzend. Nachts wird es jedoch gefährlich und wir sehen ein Motiv, in dem sich Ellie mit einer Machete bewaffnet vor herannahenden Seraphiten schützen muss. The Last of Us 2 Erste Fans dürfen schon in Kürze eine Demo spielen Wie erhaltet ihr das Theme? Das neue PS4-Theme zu „The Last of Us Part 2“ könnt ihr euch mit einem Code sichern. Gebt im PlayStation Store in der Rubrik „Code einlösen“ folgenden Code ein und das Gratis-Theme gehört euch: Der Code für das neue Ellie-Theme: 9DEK-PKNG-N445 Ihr müsst euch nicht beeilen. Sony gibt euch bis zum 11. Februar 2021 Zeit, das Design zu sichern.

