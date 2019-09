The Last of Us 2 - Sieht wie PS5-Spiel aus: So schön ist das Action-Adventure auf der PS4 Pro

Sony hat neue Screenshots zu „The Last of Us 2“ veröffentlicht, die zeigen, wie gut der Exklusivtitel auf der PlayStation 4 Pro aussehen wird. Besitzer der normalen PS4 müssen aber wohl einige grafische Einbußen in Kauf nehmen.

Sony hat am vergangenen Dienstag nach über einem Jahr neue Infos zu Naughty Dogs kommenden Survival-Titel The Last of Us 2 preisgegeben. Am Ende des frischen Gameplay-Trailers gab es außerdem den offiziellen Release-Termin zu sehen, auf den Spieler bereits seit einer ganzen Zeit gewartet hatten. Kurz danach gab Sony außerdem die verschiedenen Versionen bekannt, in denen der Titel erscheinen wird. Fans dürfen sich beispielshalber auf eine Collector's Edition freuen, in der unter anderem eine Figur von Protagonistin Ellie enthalten ist.

The Last of Us 2 [Ausverkauft] Die Collector's Edition kann jetzt vorbestellt werden

Sieht wie ein PS5-Titel aus

Die neuen Szenen, die während der dritten State of Play-Ausgabe gezeigt wurden, dürften aber mit Sicherheit nicht nur Fans des ersten „The Last of Us“ beeindruckt haben. Selbst Spieler, die mit der Serie bislang noch keinen direkten Kontakt hatten, werden angesichts der gebotenen Grafik von der technischen Umsetzung überrascht sein.

Jetzt die Collector's Edition vorbestellen*

Nach dem Gameplay-Trailer hat Sony nun außerdem einige Screenshots zu „The Last of Us 2“ veröffentlicht, die sich sehen lassen können. Diese zeigen wie gut ein Spiel auf der aktuellen Sony-Konsole am Ende des Hardware-Zyklus aussehen kann. Warum auf die PlayStation 5 warten, wenn Entwickler immer besser mit der PS4 zurechtkommen, die letzten Performance-Reste aus der Konsole kitzeln und letztendlich ein solches Ergebniss abliefern können?

Die entsprechenden Screenshots sowie den Gameplay-Trailer haben wir euch am Ende der News eingebunden.

The Last of Us 2 Jetzt offiziell bestätigt: Spiel benötigt sogar 2 Discs

Das Erlebnis mit einer PS4 Pro

Allerdings muss an dieser Stelle betont werden, dass die Bilder auf einer PlayStation 4 Pro aufgenommen worden sind, keiner normalen PS4. Um es in anderen Worten zu sagen: Es kann ziemlich sicher davon ausgegangen werden, dass „The Last of Us 2“ auf einer normalen PS4 nicht ganz so gut aussehen wird.

Auf den erwähnten Screenshots sind unter anderem Ellie, Joel, ein fieser Zombie, Pferde und einige hübsche Impressionen der verschiedene Schauplätze zu sehen. Vor allem die überwucherten Wolkenkratzer, an denen Ellie auf ihrem Pferd vorbeireitet, beeindrucken in grafischer Hinsicht und lassen vermuten, dass Naughty Dog die Atmosphäre auch im zweiten Teil auf eine dystopische Art und Weise umgesetzt bekommt.

Zur Galerie von The Last of Us

Aber auch wenn der Survival-Titel auf der PlayStation 4 Pro bereits sehr gut auszusehen scheint, stellten sich Spieler immer wieder die Frage, ob das Spiel auch für die PlayStation 5 erscheinen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Sony über dieses Thema kein einziges Wort verloren. Doch es kann wohl davon ausgegangen werden, dass sich ein entsprechender Port für die Next-Gen-Konsole ebenfalls in der Entwicklung befindet.

Schließlich wurde „The Last of Us“ ebenfalls zunächst für die PS3 veröffentlicht, ehe nicht lange Zeit danach bereits eine Remastered-Fassung für die PS4 erschien. Klar ist wohl auch, dass eine PS5 in Sachen Performance eine noch hübschere Grafikkulisse mit mehr Details, einer besseren Framerate und Auflösung auf euren Bildschirm zaubern wird.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.