Eine ehemalige Redakteurin ist sich sicher, dass The Last of Us 2 noch in diesem Jahr erscheinen wird. Grundlage für diese Aussage auf Twitter sind mehrere Quellen, die den Release in 2019 zugesichert haben. Mittlerweile sind die entsprechenden Tweets allerdings wieder verschwunden.

Update vom 28. Januar 2019

Mittlerweile hat sich auch Komponist Gustavo Santaolalla, der für den Soundtrack von The Last of Us zuständig war, zu Wort gemeldet. Während eines Konzerts verriet Santaolalla anscheinend, dass The Last of Us: Part 2 "sehr bald" erscheinen wird. Einen genauen Release-Termin hat der Komponist aber natürlich nicht verraten. Dennoch weisen immer mehr Hinweise darauf hin, dass der Nachfolger tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Originalmeldung vom 08. Januar 2019

In den vergangenen Wochen erreichten uns immer wieder Infofetzen zum Action-Adventure The Last of Us 2 von Naughty Dog, die einen Release für 2019 in Aussicht stellten. Doch von offizieller Seite gibt es noch immer keine klare Aussage darüber, wann das Endzeitspiel erscheinen soll. Jetzt meldet sich eine ehemalige IGN-Redakteurin zu Wort, die die Veröffentlichung in diesem Jahr für mehr als wahrscheinlich hält.

The Last of Us 2 Release schon in wenigen Monaten?

Veröffentlichung mehrfach bestätigt

Auf Twitter korrespondierte die ehemalige IGN-Redakteurin Alanah Pearce, die mittlerweile bei Rooster Teeth arbeitet, mit Fans über das Thema The Last of Us 2. In insgesamt drei Tweets, die mittlerweile allerdings bereits wieder gelöscht wurden, bestätigte Pearce die Veröffentlichung für 2019.

Wenn es bislang keine offizielle Ankündigung gäbe, wäre es nur ihr Gehirn, das sich an etwas erinnere und annehme, es wäre schon öffentlich, so Pearce in einem ihrer Tweets.

„TLOU erscheint zu 100 % in 2019. Das wurde mir mehrfach von mehreren Personen bestätigt. Es ist allerdings nicht so, dass sich Dinge in der Spielebranche ändern könnten oder in Stein gemeißelt sind, so lange es nicht öffentlich gemacht wurde.“

Zuletzt waren sich Spieler nicht sicher, ob The Last of Us 2 tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen würde oder ob Naughty Dog den Titel nicht doch erst für die PlayStation 5 veröffentlichen könnte, die möglicherweise in diesem Jahr angekündigt wird.

Doch offenbar rechnet auch Sony mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr, denn in einem kürzlich veröffentlichten Trailer, der die Spiele-Highlights des noch jungen Jahres aufzeigen soll, spielt The Last of Us 2 eine wichtige Rolle.

The Last of Us 2 Hinweise auf Multiplayer mit Ingame-Shop aufgetaucht

Was denkt ihr? Feiern wir in 2019 ein Wiedersehen mit Ellie oder lässt sich die Dame noch ein wenig länger Zeit? Lasst es uns in den Kommentaren unterhalb der News wissen.