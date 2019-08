The Last of Us 2 - Release-Termin wird voraussichtlich im November offiziell enthüllt

Die Entwicklung von „The Last of Us 2“ soll sich auf der Zielgeraden befinden. Die Enthüllung des Erscheinungsdatums liege ebenfalls nicht mehr fern. Im November will Sony angeblich in einer neuen State of Play Licht ins Dunkel bringen. Wann erwartet uns „The Last of Us 2“?

Bald dürften die ganzen Mutmaßungen um ein potenzielles Erscheinungsdatum von The Last of Us 2 ein Ende finden. In rund drei Monaten will Sony angeblich die Katze endlich aus dem Sack lassen und verraten, wann wir das neue Abenteuer um Ellie erleben dürfen.

Die Wartezeit neigt sich dem Ende zu

Gerüchten zufolge plant Sony für Anfang November eine neue State of Play-Ausgabe. Ein Launch-Trailer zu Death Stranding soll gezeigt werden, das bereits einige Tage später am 08. November 2019 erscheint. Weitaus interessanter dürfte die Enthüllung des Release-Termins von „The Last of Us 2“ sein, welcher mit einem weiteren Trailer im Stream begleitet werden soll. Allem Anschein nach soll „The Last of Us 2“ demnach im Mai 2020 erscheinen.

Das ist nicht das erste Mal, dass dieser Monat in Bezug auf „The Last of Us 2“ genannt wird. Wohingegen frühere Gerüchte häufiger von einem Release im Februar 2020 ausgingen, kristallisiert sich nun immer mehr der Mai heraus. Vor einigen Wochen berichteten wir über ein internes Meeting, das zwischen Sony und Naughty Dog stattgefunden haben soll. Bei diesem Treffen habe man die Erscheinungspläne des Action-Adventures besprochen, wobei sich die beiden Parteien wohl auf den 22. Mai 2020 geeinigt haben.

Dies passe zu den State of Play-Gerüchten, die aktuell kursieren. Anfang November soll die State of Play gezeigt werden. Es ist vom 01. November 2019 die Rede.

Das Timing könnte für Sony nicht passender sein. Im November erscheinen sowohl Death Stranding als auch Star Wars Jedi: Fallen Order, die sich mit der State of Play nochmals prima bewerben lassen. Zudem kann Sony dann ziemlich schnell den Marketingfokus auf das nächste PS4-exklusive Großprojekt lenken.