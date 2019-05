The Last of Us 2 - Neue Gerüchte: Offizielle Informationen zum Titel im Juni, Release noch dieses Jahr

Laut neuesten Berichten steht uns der Release von "The Last of Us 2" noch in diesem Jahr bevor. Die nächsten offiziellen Informationen zum Titel sollen anscheinend noch vor der E3 im Juni bekannt gegeben werden.

Gerüchte und Leaks zu The Last of Us 2 häufen sich schon seit geraumer Zeit. Die Fans sind immerhin scharf auf die Entwicklungen um Ellie und Joel in dem kommenden Titel von Naughty Dog. Nur veröffentlicht der Entwickler bislang sehr spärlich Details zum Projekt.

The Last of Us 2 Naughty Dog strebt laut Insidern Release für 2019 an, Sony wohl schon in Marketing-Gesprächen

Release in diesem Jahr wird wahrscheinlicher

Einerseits besagen Berichte, „The Last of Us 2“ erscheine in diesem Jahr, andere Quellen wiederum sprechen von einem Release erst im kommenden Jahr. Mittlerweile nimmt die Wahrscheinlichkeit auf einen recht baldigen Release jedoch zu. Nicht nur häufen sich dahingehend mehrere Insider-Leaks, auch Sony listet das Spiel unter der Rubrik „demnächst erhältlich“ auf den eigenen Portalen.

Ein anonymer Branchen-Insider, der auf ResetEra unter dem Namen „Aokiji“ bereits in der Vergangenheit richtige Informationen zu PlayStation-Titeln im Vorfeld verbreitete, bestätigt die Berichte darum, dass Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog „The Last of Us 2“ noch in diesem Jahr herausbringen wollen. Das Spiel soll also noch 2019 in den Händlerregalen stehen.

The Last of Us 2 Die letzte Szene der Fortsetzung ist abgedreht

Schon bald neue Informationen zum Titel?

Doch nicht nur das: So sollen wir bereits Mitte des Jahres mehr zu dem Projekt erfahren. Genauer gesagt sollen wir noch vor der E3 2019 im Juni weitere offizielle Informationen zu „The Last of Us 2“ serviert bekommen. Vermutlich wird dann auch weiteres Gameplay oder zumindest ein neuer Trailer gezeigt – wenn nicht sogar der offizielle Erscheinungsdatum enthüllt.

Laut weiteren Berichten aus den vergangenen Wochen heißt es immerhin, dass Sony sich schon in Marketinggesprächen befindet, um die Veröffentlichung des Titels vorzubereiten.

Entwicklung neigt sich dem Ende zu

Die Motion Capture-Arbeiten für „The Last of Us 2“ befinden in den letzten Zügen, der Großteil dürfte bereits abgedreht sein. Ruft man sich die Entwicklung von Uncharted 4 noch einmal ins Gedächtnis, bei der die Motion Capture-Aufnahmen etwa drei Monate vor dem schlussendlichen Release des Spiels abgeschlossen waren, so werden die Vermutungen um einen baldigen Release definitiv unterstützt.

„The Last of Us 2“ würde damit einen sehr starken Titel zum Weihnachtsgeschäft für Sony und Naughty Dog darstellen. Bislang ist das Line-up zum Jahresende noch relativ dünn gesät. Unter anderem sind Concrete Genie und MediEvil-Remake geplant.