The Last of Us 2 - Händler aus Peru leakt vermeintlichen Release-Termin

Bislang ist unklar, wann The Last of Us 2 genau für die PlayStation 4 erscheint. Auf einem aktuellen Werbeposter eines peruanischen Händlers ist jetzt der Oktober 2019 als Veröffentlichungszeitraum angegeben worden. Ob diese Angaben der Wahrheit entsprechen, kann aber zumindest stark bezweifelt werden.

Immer mal wieder taucht ein vermeintlicher Release-Termin zu The Last of Us 2 auf. Ende 2018 wurde auf der italienischen Webseite des Online-Versandhändlers Amazon das voraussichtliche Erscheinungsdatum des Survival-Shooters aktualisiert. Demnach sollte das Spiel bereits am 29. März 2019 erscheinen. Da es bislang noch nicht einmal Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung seitens Sony gibt, kann dieses Datum aber wohl getrost ignoriert werden.

Komponist Gustavo Santaolalla, der für den Soundtrack von The Last of Us zuständig war, verriet während eines Konzerts, dass The Last of Us: Part 2 "sehr bald" erscheinen wird. Laut einer ehemaligen IGN-Redakteurin ist die Veröffentlichung in diesem Jahr sehr wahrscheinlich.

Nun ist im Internet ein Promo-Poster eines peruanischen Händlers aufgetaucht, auf dem sich ein neues Datum befindet. Demnach erscheint „The Last of Us: Part 2“ im Oktober dieses Jahres exklusiv für die PlayStation 4. Weder Sony noch Entwickler Naughty Dog haben sich bislang zu einem konkreten Release-Termin zu Wort gemeldet, weshalb es sich bei den Angaben auf dem Poster recht wahrscheinlich nur um einen Platzhalter handelt.

Sony lässt E3 2019 aus

Im Rahmen der bevorstehenden E3 in Los Angeles wird Sony ebenfalls kein genaues Datum bekannt gegeben, da der Publisher die Messe in diesem Jahr auslässt und stattdessen auf eine Veranstaltung namens Destination PlayStation setzt. Im Rahmen dieses Events könnte eine Reihe weiterer Spiele enthüllt werden.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass The Last of Us 2 noch vor Ende des Jahres, und damit passend zum Weihnachtsgeschäft 2019, in den Regalen der Händler stehen wird. Eine offizielle Ankündigung dürfte damit entsprechend nicht mehr sonderlich weit entfernt sein.