The Last of Us 2 - Erscheint die große Ellie Edition mit Rucksack nur in den USA?

Anscheinend müssen deutsche Fans auf die Ellie Edition hierzulande verzichten, da diese wohl nur in den USA erscheinen wird.

Sony hat am gestrigen Dienstag im Rahmen der dritten State of Play-Ausgabe neue Infos zu Naughty Dogs Action-Adventure The Last of Us 2 bekannt gegeben. Neben einem neuen Trailer haben uns die Entwickler außerdem den lang ersehnten Release-Termin serviert. Fans von Ellie und Joels müssen sich demnach bis Februar 2020 gedulden, ehe sie erfahren, wie die Geschichte um die beiden Überlebenden weitergeht.

Mittlerweile sind außerdem die verschiedenen Versionen bekannt, in denen „The Last of Us 2“ exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird. Neben der Standard Edition wird außerdem eine Digital Deluxe, eine Special, eine Collector's und eine Ellie Edition angeboten.

Ellie Edition nur in den USA?

Deutsche Fans müssen nun allerdings stark sein, denn offensichtlich erscheint gerade die begehrte Ellie Edition, die unter anderem einen Rucksack im Gepäck hat, nur in den USA. Zwar gibt es bislang noch keine weiteren Infos dazu, allerdings wird diese Fassung nur im amerikanischen PlayStation-Blog von Sony aufgeführt. Im deutschen Blog, genau wie in der UK-Version, glänzt die Ellie Edition lediglich durch ihre Abwesenheit.

Alle anderen Versionen von „The Last of Us 2“ könnt ihr euch bereits im Onlineshop von Amazon vorbestellen. Allerdings solltet ihr besonders bei der Collector's Edition schnell sein, da diese sicherlich schnell ausverkauft sein wird.

Es gibt allerdings noch einen Funken Hoffnung, da die Ellie Edition und die Joel Edition zu „The Last of Us“ beide in Deutschland erschienen sind.

„The Last of Us 2“ erscheint am 21. Februar 2020 für die PlayStation 4. Ob es auch eine entsprechende Version für die kommende PlayStation 5 geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.