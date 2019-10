Internet - Uhrzeit vor- oder zurückstellen? Die Winterzeit beginnt morgen

Eine Stunde vor- und eine Stunde zurückstellen, die hiesige Bevölkerung muss sich zweimal im Jahr einer Uhrumstellung beugen, die sie zwar schon lange nicht mehr wünscht, allerdings noch immer durchgeführt werden muss. Ein Thema, das uns alle betrifft, weshalb wir für euch die wichtigsten Fragen geklärt haben.

Wie wir in diesem Jahr feststellen mussten, sind viele Europäer (84 Prozent von 4,6 Millionen Teilnehmer) der Meinung, dass die halbjährliche Zeitumstellung abgeschafft werden könne. Aber vor einigen Monaten wurde deutlich, dass die Mitgliedsstaaten der EU und alle beteiligten Instanzen mehr Zeit benötigen würden, weshalb die finale Abstimmung wohl erst im Jahre 2021 zustande kommen könnte. Mehr zur geplanten Abstimmung erfahrt ihr hier:

Internet EU will Zeitumstellung abschaffen - Es kann noch bis 2021 dauern!

Die Winterzeit naht

Doch bis es so weit ist, müssen wir uns weiter mit der Frage herumärgern, ob die Uhr bei der aktuellen Zeitumstellung vor- oder zurückgestellt werden muss.

In der kommenden Nacht von Samstag auf Sonntag ist es also wieder so weit und da es uns alle im globalen Netz betrifft, klären wir euch kurz auf, was ihr beachten müsst.

Die Zeit wird umgestellt, aber was bedeutet dies nun? Die Sommerzeit neigt sich dem Ende, deshalb wird nun auf die notorische Winterzeit umgestellt, die sich um eine Stunde von der Sommerzeit unterscheidet. In der heutigen Nacht müsst ihr also eure Uhren einmal mehr richtig einstellen, damit ihr in den nächsten Tagen nicht zu spät oder zu früh zu euren Terminen erscheint.

Doch für viele bedeutet die derzeitige Zeitumstellung etwas Gutes, nämlich eine Stunde mehr Schlaf in der nächsten Nacht.

Wann muss ich dir Uhr umstellen? Ihr müsst die Uhr am Sonntag, den 27. Oktober 2019 um exakt drei Uhr nachts umstellen. Das heißt also, wenn die dritte Stunde des 27. Oktober schlägt, stellt ihr eure Uhr auf zwei Uhr ein. Die Uhr wird demnach eine Stunde zurückgestellt, wodurch die Nacht länger erscheint. Natürlich könnt ihr dies auch erst am nächsten Morgen machen, aber ab diesem Zeitpunkt gilt die neue Zeitrechnung.

Das Gute ist, dass sich die meisten Uhren wie zum Beispiel diverse Smartphone-Geräte selbst umstellen. Wenn ihr zum Beispiel ein iPhone besitzt, müsst ihr euch um nichts kümmern, Apple übernimmt es für euch.

Amazon Angebot des Tages: PS4 für nur 139 Euro!

Wichtig ist allerdings, dass ihr die Einstellung Automatisch einstellen in eurem iPhone aktiviert habt, im Windows Phone muss die Automatische Zeitumstellung aktiv sein und auf Android-Geräten muss recht Autom. Datum/Uhrzeit aktiviert werden.