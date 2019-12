Heroes of the Storm - Todesschwinge betritt den Nexus - das kann der brandneue Held

Ein Held, der sich seit Anbeginn von „Heroes of the Storm“ gewünscht wurde: Todesschwinge betritt das Schlachtfeld und bringt wie gewohnt einen einzigartigen Spielstil mit sich.

Auf den Drachenlord aus World of Warcraft wartet die Community von Heroes of the Storm seit Langem. Trotz des geringeren Entwicklungstempos scheint das Team hinter der MOBA der Community dennoch Gehör zu schenken und präsentiert nun Todesschwinge mitsamt einzigartigem Spielstil. Die Fähigkeiten definieren sich wie folgt:

Eigenschaft Aspekt des Todes Todesschwinge ist mit Panzerplatten aus Adamantium bedeckt, die ihm Panzerung gewähren.

Er fügt Helden doppelten Schaden zu und ist dauerhaft unaufhaltbar, kann aber nicht von verbündeten Fähigkeiten profitieren. Reittier Drachenflug (Y) Hebt nach 3 Sek. ab, wird immun gegen jegliche Effekte und regeneriert 2,5 % der maximalen Lebenspunkte pro Sekunde. Verursachter oder erlittener Schaden löst eine Abklingzeit von 5 Sek. aus.

Wenn er mindestens 10 Sek. lang in der Luft war, kann Todesschwinge 1,75 Sek. lang kanalisieren und entweder in Zerstörer- oder Weltenbrechergestalt an einem beliebigen Ort landen, den sein Team sehen kann, und Gegnern dort 75 Schaden zufügen. Die Landung löst für seine Fähigkeiten eine Abklingzeit von 3 Sek. aus.

Energie: Keine Energiekosten.

Abklingzeit: 45 Sek. Grundfähigkeiten Schmelzflamme (Q)

Stößt einen Flammenstrahl aus, der 192 Schaden pro Sekunde verursacht und Todesschwinge um 25 % des verursachten Heldenschadens heilt.

Energie: 30 Energie pro Sekunde.

Abklingzeit: 3 Sek. Verbrennen (W [Zerstörer])

Schlägt mit den Flügeln und fügt Gegnern in der Nähe 100 Schaden zu.

Energie: 15 Energie.

Abklingzeit: 4 Sek. Lavaeruption (W [Weltenbrecher])

Erschafft nach einer Verzögerung von 1 Sek. eine Lavapfütze, die 20 Schaden pro Sekunde verursacht und Gegner um 35 % verlangsamt. Hält 6 Sek. lang an.

Energie: 20 Energie.

Abklingzeit: 6 Sek. Zornige Attacke (E [Zerstörer])

Macht einen Satz die Zielrichtung, verursacht 70 Schaden und verlangsamt Gegner 2 Sek. lang um 35 %.

Todesschwinge beißt Gegner am Ende des Pfads und verursacht 70 zusätzlichen Schaden.

Energie: 20 Energie.

Abklingzeit: 5 Sek. Erdspalter (E [Weltenbrecher])

Öffnet einen Riss im Boden, der Gegnern 98 Schaden zufügt und sie 0,75 Sek. lang betäubt.

Energie: 30 Energie.

Abklingzeit: 12 Sek. Heroische Fähigkeit Kataklysmus (R)

Fliegt nach 2 Sek. in die Zielrichtung, verursacht beim Landen 100 Schaden und hinterlässt verbrannten Boden, der 6 Sek. lang zusätzlich 80 Schaden pro Sekunde verursacht.

Energie: Keine Energiekosten.

Abklingzeit: 90 Sek.

Auffällig ist der isolierte Spielstil: Da Todesschwinge mit keinen Fähigkeiten verbündeter Helden interagieren kann, ist auch Heilung beim Kampf um Objectives ausgeschlossen. Stattdessen erwirbt der Spieler durch Todesschwinge hohe Spielflexibilität – Drachenflug ermöglicht eine denkbar schnelle Umpositionierung mit globaler Reichweite. So können Lines mit maximaler Zeit gepusht werden, bevor bei Camps oder Objectives ausgeholfen wird.

Heroes of the Storm Warum das Moba in den Augen des Ex-Blizzard-Chefs gescheitert ist

Mit 20000 Gold ist der Erwerb im Gegensatz zu bisherigen Veröffentlichungen teurer, bei denen meist rund 15000 Gold angefallen sind. Viele Fans äußern dementsprechend mit Unmut, da zwar genügend Zeit seit Veröffentlichung des letzten Helden vergangen ist, diese sich jedoch auf den bisherigen Betrag von 15000 eingestellt hatten. Jetzt heißt es an vielen Stellen daher ordentlich sparen.

Zum Release haben wir euch das dazugehörige Spotlight-Video zu Todesschwinge unter diesem Beitrag verlinkt. Es bleibt abzuwarten, ob die Ankunft des Drachenlords frischen Wind in die Meta des Titels wehen kann.