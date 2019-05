GTA 6 - Gerüchte um neue Gameplay-Elemente: Flashback-Missionen in der Vergangenheit und Dialogoptionen

Einige vermeintlich handfeste Gerüchte geben Details über neue Gameplay-Elemente zu „GTA 6“. So soll es in dem Open-World-Spiel verschiedene Zeitversionen geben wird und die Dialogoptionen aus "Red Dead Redemption 2" feiern eine Rückkehr.

Wir berichteten euch bereits von einem Leak zu GTA 6, der besagt, dass das nächste Open-World-Spektakel von Rockstar Games mehrere Städte umfassen soll. So werden wir uns vermutlich in den zwei großen Städten Liberty City und Vice City sowie der ländlichen Gegend Blaine County in San Andreas umherbewegen können. In der Handlung sollen wir zu einem Drogenbaron heranwachsen.

GTA 6 Neue Gerüchte aufgetaucht: Vereint Liberty City, San Andreas und Vice City

Neue Gameplay-Elemente: Dialogoptionen und Flashback-Missionen

Dies war aber noch nicht alles, was es an interessanten Neuigkeiten zu GTA 6 zu berichten gibt. So erzählt dieselbe Quelle dieses Leaks in einem mittlerweile wieder gelöschten Post auf Pastebin, dass das nächste GTA einige Gameplay-Neuerungen mit sich bringen wird.

„GTA 6“ soll über verschiedene Zeitepochen verfügen. Genauer gesagt, erwarten uns vermeintlich einige Missionen, die neben der eigentlichen Zeitära im Spiel auch zu anderen Zeiten wie der Vergangenheit spielen sollen. Zwischen bestimmten Missionen soll es so ebenfalls möglich sein, die Gegend in einer anderen Zeitversion zu erkunden.

Dabei lohnt sich dann in den Shops vorbeizuschauen. Diese führen laut dem Leak je nach Zeitversion nämlich ein anderes Sortiment. Einige Gegenstände gibt es dann nur in bestimmten Zeitversionen zu kaufen. Kleidungsstile in Modegeschäften könnten zum Beispiel unterschiedlich sein, so die Vermutung.

Die in Red Dead Redemption 2 eingeführten Dialogmechaniken sollen auch in „GTA 6“ vorhanden sein. Erstmals in der GTA-Reihe könnt ihr so vermutlich dann mit fremden Personen auf den Straßen interagieren, indem ihr sie unterwegs grüßt oder anderweitig ansprecht.

Große Pläne für Online-Komponente

Angeblich soll Rockstar große Pläne für den Online-Modus verfolgen. Zudem ist die Rede davon, weitere Inhalte wie neuere Städte nachträglich ins Spiel zu integrieren. So arbeite Rockstar eng mit Sony und Microsoft zusammen an Cloud-Gaming, um den Online-Modus als „fortführenden Prozess zu erhalten“.

Bis zu den ersten offiziellen Informationen seitens Rockstar wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Allem Anschein nach, soll der Titel vorerst ausschließlich für die nächste Xbox und PlayStation 5 erscheinen.