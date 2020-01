GTA 5 - Der Sportwagen Karin Sultan Classic ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Sportwagen Karin Sultan Classic zum Kauf bereit. Dieser kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Sportwagen Karin Sultan Classic, der für 1.718.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

Habt ihr das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale als Anführer mit diesem Fahrzeug abgeschlossen, könnt ihr es zum Einkaufspreis von 1.288.000 GTA-Dollar freischalten.*

„Was sagen Sie da? Der Karin Sultan war schon ein Klassiker? Das mag ja sein, aber Sultan Classic ist sowohl Weiterentwicklung als auch Nostalgie. So etwas wie die reine Essenz des oktangetriebenen, viertürigen Rennwagens. Wie eine Zeitreise zurück in die späten 90er, als die Frisuren schlimm, die Filme gut und Bandenkriege überall waren und als die Sitcoms, die Sie heute online streamen, noch im Fernsehen liefen. Steigen Sie ein, fahren Sie los und bereuen Sie nichts.“

Das ist der Karin Sultan Classic

Der Karin Sultan Classic fungiert als klassischer Vorgänger des ursprünglichen Sultans und ist gleichzeitig ein HD-Modell, das der 3D-Version desselben Autos entspricht. Es hat zwei Hauptinspirationen: den Suburu Impreza GC8 und den Mitsubishi Lancer Evolution I.

Das Fahrzeug nimmt ein traditionelles Design an, behält aber die viertürige Aufteilung und das sportliche Erscheinungsbild des ursprünglichen Sultans bei. Es hat rechteckige Lichter und standardmäßig einen Spoiler. Das Fahrzeug ist in einer Primärfarbe lackiert, die Spiegelflügel sind in Sekundärfarbe lackiert. Der Innenraum ist derselbe, der auch beim Sultan verwendet wird, jedoch mit dem Karin-Logo auf der Hupe des Lenkrads.

Karin Sultan Classic