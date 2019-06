GTA 5 - Rockstar kündigt offiziell die Eröffnung des Casinos an

Lang wurde gerätselt, ob das Casino in „GTA Online“ wirklich eröffnet wird. Nun bestätigte Rockstar über Twitter, dass die Spieltische bald tatsächlich glühen sollen.

Als die sichtbaren Umbauarbeiten bei GTA Online Anfang Juni rund um das Casino begannen, waren die Spieler noch skeptisch, aber Vermutungen kamen auf, dass das Casino in Vinewood bald die Pforten öffnet.

Nun bestätigte Rockstar über Twitter, dass es wohl nicht mehr so lange dauert, bis ordentlich gezockt und in das Glücksspiel investiert werden kann. Im Post werden nach und nach die Lichter eingeschaltet und dem Casino-Logo, verziert mit Chips, Spielkarten, einer Roulette-Scheibe und einem Diamanten, Leben eingehaucht.

Opening soon: A luxury casino in the heart of Vinewood... pic.twitter.com/fSM9xXFk23 — Rockstar Games (@RockstarGames) June 13, 2019

Wann ist es so weit?

Wie die Eröffnung des Casinos aufgebaut ist und wann es so weit ist, ist noch nicht bekannt. Ein Dataminer will herausgefunden haben, dass man sich auf Anfang Juli einstellen kann. Ob das Casino einfach beim nächsten Update die Pforten öffnet oder ob Rockstar ein DLC daraus macht, ist ungewiss.

Was würdet ihr euch in Bezug auf das Casino wünschen? Hättet ihr Lust auf Mini-Spiele? Schreibt uns eure Meinungen gerne unterhalb in die Kommentare.