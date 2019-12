GTA 5 - Rockstar kündigt neuen Radiosender für Grand Theft Auto 5 und GTA Online an

Die derzeitig 20 verfügbaren Radiosender in „GTA 5“ und „GTA Online“ reichen Rockstar anscheinend nicht mehr. Um noch mehr Abwechslung in den musikalischen Alltag der Spieler zu bringen, geht in Kürze mit iFruit-Radio ein neuer Radiosender an den Start.

Was wäre die Welt nur ohne Musik? Das dachte sich anscheinend auch Entwickler Rockstar Games und kündigte einen neuen Radiosender für Los Santos an – iFruit-Radio.

iFruit-Radio umfasst insgesamt 27 Tracks von DaBaby, Megan Thee Stallion, Denzel Curry & YBN Cordae, City Girls, Rico Nasty, Skepta & AJ Tracey, Freddie Gibbs & Madlib und vielen weiteren. Ausgewählt wurden diese von Danny Brown und Special Guests wie UK-Rapper Skepta. Darunter finden sich auch exklusive Tracks und Debuts von Baauer x Channel Tres ft Danny Brown und slowthai.

Wir stellen vor: iFruit-Radio

Die zweite gute Nachricht ist, dass ihr euch nicht mehr allzu lange gedulden müsst, da iFruit-Radio bereits am morgigen Donnerstag, den 12. Dezember 2019 gemeinsam mit dem Casino-Heist erscheinen wird. iFruit-Radio kann sowohl in GTA Online als auch im Story-Modus von „Grand Theft Auto 5“ auf PS4, Xbox One und PC gehört werden. Damit gibt es in Los Santos ab morgen offiziell 21. Radiosender.

Die gesamte Tracklist haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen aufgelistet:

Megan Thee Stallion ft DaBaby – Cash Shit

Freddie Gibbs & Madlib – Crime Pays

Skepta ft Nafe Smalls – Greaze Mode

Pop Smoke – 100K on the Coupe

slowthai – I Need

Danny Brown – Dance In The Water

The Egyptian Lover – Everything She Wants

Burna Boy ft Zlatan – Killin Dem

Skepta & AJ Tracey – Kiss and Tell

D-Block Europe – Kitchen Kings

JME ft Giggs – Knock Your Block Off

Travis Scott – HIGHEST IN THE ROOM

Yung Thug ft Gunna and Travis Scott – Hot (Remix)

DaBaby ft Kevin Gates – POP STAR

Kranium feat AJ Tracey – Money In The Bank

J Hus – Must Be

Baauer and Channel Tres feat. Danny Brown – Ready to Go

D Double E & Watch the Ride ft DJ Die, Dismantle and DJ Randall – Original Format

Shoreline Mafia – Wings

Alkaline – With the Thing

Headie One ft Skepta – Back to Basics (Floating Points Remix)

City Girls – Act Up

Denzel Curry & YBN Cordae – Alienz

Koffee ft Gunna – W

DaBaby – BOP

Naira Marley – Opotoyi (Marlians)

ScHoolboy Q – Numb Numb Juice

ESSIE GANG ft SQ Diesel – Pattern Chanel