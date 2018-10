GTA 5 - Red Dead Redemption-Launch: Schnapp euch bis zu 1 Million GTA-Dollar

Kurz vor dem Launch von Red Dead Redemption 2 könnt ihr in GTA Online noch einmal ordentlich abräumen und bis zu 1 Million GTA Dollar einsacken. Außerdem erhaltet ihr in dieser Woche wieder zahlreiche Möglichkeiten, mit doppelten GTA-Dollar und RP euren Kontostand aufzubessern sowie bei den Angeboten der Woche zuzuschlagen.

Auch in dieser Woche bringen in GTA Online die Stein-Kriegsbeil- und Double-Action-Revolver-Herausforderungen zu Red Dead Redemption 2 doppelte Belohnungen - das sind dann 500.000 GTA-Dollar pro Herausforderung. Ihr erhaltet 250.000 GTA-Dollar pro Herausforderung direkt bei Abschluss und jeweils weitere 250.000 GTA-Dollar, wenn ihr euch in der Folgewoche noch mal mit eurem mit dem Social Club verbundenen Konto im Spiel einloggt.

Boni

Falls ihr nur glücklich seid, wenn ihr mit Mach 2 und brennenden Haaren unterwegs seid, ist heute euer Glückstag - alle Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run bringen bis zum 29. Oktober doppelte GTA-Dollar & RP. Außerdem bekommt ihr im gleichen Zeitraum doppelte Belohnungen, wenn ihr 1-gegen-1 ein paar Möchtegern-Maverick-Piloten in Dogfight aufs Korn nehmt.

Geht auch in den Kontrollraum eures Terrorbyte, startet einen beliebigen Kundenauftrag über das Terminal und kassiert doppelte GTA-Dollar und RP, wenn ihr ihn erledigt habt.

GTA 5 Jetzt auch für Android: Fan erstellt eigene Version

Rabatte

Hangars, -Erweiterungen & ausgewählte Flugzeuge:

Buckingham Pyro – 35 % Rabatt

PF-45 Nokota – 35 % Rabatt

LF-22 Starling – 35 % Rabatt

Western Rogue – 35 % Rabatt

Nagasaki Ultralight – 35 % Rabatt

Volatol – 35 % Rabatt

Mammoth Tula – 35 % Rabatt

Mammoth Mogul – 35 % Rabatt

Luftschiff – 30 % Rabatt

Hangars – 35 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 35 % Rabatt

Import/Export-Fahrzeug-Lagerhaus – 35 % Rabatt

Fahrzeuge: