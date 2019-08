GTA 5 - Neuer Supersportwagen jetzt schnellstes Auto im Spiel, zeitbegrenzte RC-Bandito-Zeitrennen

In GTA V gesellt sich ein weiteres und sehr schnelles Auto zu vielen weiteren Rennwagen im spieleigenen Katalog. Wenn man die Autos mit Raketenantrieb außer Acht lässt, ist der Emerus das derzeit schnellste Auto im Spiel.

GTA Online erhält Zuwachs, denn kürzlich kam ein neuer Supersportwagen ins Spiel. Der Progen Emerus überzeugt mit 800 PS und lässt die Herzen der Rennfahrer höherschlagen. Für sage und schreibe 2,75 Millionen GTA-Dollar ist der Wagen bei Legendary Motorsport erhältlich. Auf der offiziellen Webseite heißt es:

„Erhebt euch für den Progen Emerus, den König unter den Autos mit allen Qualitäten, die man von einem wahren Anführer erwartet: Verlässlichkeit, Vornehmheit und die Fähigkeit, von null auf lächerlich zu beschleunigen, als wäre es nichts. Seid bereit, die Straßen zu regieren.“

Neue RC-Bandito-Zeitrennen

Diese Woche können sich die Spieler zusätzlich an neuen RC-Bandito-Zeitrennen erfreuen. Hier gibt es die Möglichkeit, bis zu 200.000 GTA-Dollar zu verdienen. Bei dem Modus gilt es euch die virtuelle Fernbedienung zu schnappen und mit kleinen Monstertrucks die Rekorde der anderen zu brechen.

Wenn euch das Ganze noch nicht reicht, könnt ihr in der Maze Bank Arena derzeit zusätzlich doppelte Belohnungen abgreifen. Tretet der Arenaserie bei und erhaltet bis zum 21. August doppelte GTA-Dollar und mehr RP. Welches Auto in „GTA V“ ist euer Liebling? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.