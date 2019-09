GTA 5 - Der neue Übermacht Zion Classic, neue Rennen, doppelte Boni und mehr in GTA Online

In dieser Woche serviert euch Rockstar mit dem Übermacht Zion Classic ein neues Fahrzeug, Boni, Belohnungen und frische sowie lohnende Rabatte auf verschiedene Ingame-Gegenstände.

Ihr wollt in GTA Online ein wenig 80er-Jahre Nostalgie verspüren? Dann seid ihr in dieser Woche in dem Multiplayer-Modus von „GTA 5“ goldrichtig. Schließlich steht für euch mit dem Übermacht Zion Classic bei Southern San Andreas Super Autos ab sofort ein neues Luxusfahrzeug bereit.

Alle Infos zu dem neuen Gefährt haben wir euch hier aufgelistet:

GTA 5 Dieses neue Fahrzeug ist ab sofort in GTA online verfügbar

Boni und Belohnungen

Doch was wäre eine GTA-Woche ohne passende Boni und Belohnungen? Deshalb dürft ihr euch weiterhin auf doppelte Belohnungen in der Rennserie freuen. Begebt euch dazu zu der pinken Rennserien-Markierung in Pillbox Hill oder tretet über das „Schneller Job“-Menü auf eurem iFruit bei.

Weiterhin erhaltet ihr bei Casinoarbeit für einige Missionen doppelte GTA-Dollar, Erfahrungspunkte und Jetons. Außerdem bringen VIP- / CEO-Missionen und -Herausforderungen bis Ende der Woche doppelte GTA-Dollar. Alle Mitarbeiter erhalten ebenfalls ein doppeltes Gehalt.

Passend zu dem neuen Fahrzeug erhalten alle Spieler, die sich in dieser Woche in „GTA Online“ einloggen, das Übermacht-T-Shirt kostenlos.

© Rockstar Games

Casino-Shop

Wie jede Woche findet ihr im neuen Casino-Shop wieder exklusive Angebote. Darunter befindet sich zum Beispiel die Bigness-Zornbomberjacke, der SC-Broker-Logo-Kapuzenpulli oder Merchandise, designt von Sebastian Dix für Epsilon.

Rabatte winken in dieser Woche auf eine Reihe von Garagen, Fahrzeuge und Erweiterungen:

Garagen – 30 % Rabatt

Garagen-Erweiterungen – 30 % Rabatt

Vapid Hustler – 30 % Rabatt

Enus Windsor – 40 % Rabatt

Enus Windsor Drop – 40 % Rabatt

Elegy Retro Custom – 35 % Rabatt

Comet Retro Custom – 35 % Rabatt

Hijak Ruston – 35 % Rabatt

Banshee 900R – 35 % Rabatt

Overflod Tyrant – 35 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 35 % Rabatt

Truffade Adder – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 35 % Rabatt

Federung – 40 % Rabatt

Getriebe – 40 % Rabatt

Der neue Hauptgewinn am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos zudem als Hauptgewinn das Luxusfahrzeug Enus Stafford gewinnen.

GTA 5 Dieses Luxusfahrzeug könnt ihr ab sofort am Glücksrad in GTA Online gewinnen