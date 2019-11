GTA 5 - Das neue GTA Online-Update ermöglicht euch die Erstellung eigener Modi

Das neue Update für „GTA Online“ platzt aus allen Nähten. Nicht nur finden zwei neue Editoren in das Game, mit denen ihr eure eigenen Modi formen könnt, auch gibt es wieder Neues im Casino zu entdecken sowie zahlreiche Boni und Rabatte zu erhaschen.

Es ist wieder soweit: Rockstar Games hat ein neues Update für den Online-Modus von GTA 5 parat und bringt zahlreiche lohnenswerte Rabatte und Belohnungen ins Spiel. Doch nicht nur das. Die Editoren für Überlebenskampf und King-of-the-Hill ermöglichen euch künftig die Erstellung eigener Modi.

Eigene King-of-the-Hill- und Überlebenskampf-Modi erstellen

Mit den beiden neuen Editoren habt ihr die Möglichkeit selbst kreativ zu werden. Der Überlebenskampf-Editor erlaubt euch hierbei das Erstellen eigener Wellen-basierter Überlebenskampf-Modi, in denen ihr unter anderem eigene Spawn-Punkte und Zusatzelemente platzieren oder die die Kampffertigkeiten der Gegner bestimmen könnt.

Der King of the Hill-Editor ermöglich euch dagegen euren eigenen „Thronsaal“ zu erschaffen und zu bestimmen, wo sich Zusatzelemente oder Ablieferbereiche befinden sollen. Zudem könnt ihr zwischen teambasierten oder offenen Spielvarianten wählen.

Eure Ergebnisse könnt ihr im Social Club mit der Spielerschaft teilen. Außerdem erhaltet ihr in der Rockstar-Spieleliste die ganze Woche über doppelte Belohnungen mit King-of-the-Hill- oder Überlebenskampf-Modi.

GTA 5 Rockstar verschiebt die Veröffentlichung des Muscle-Cars Peyote Gasser in GTA Online

Boni und Rabatte

Auch diesmal könnt ihr zahlreiche Vorteile einstreichen. In Gunrunning-Verkaufsmissionen erhaltet ihr bis zum 20. November die zweifache Menge an Belohnungen. Beim Kauf von Waffelschmuggel-Vorräten erhaltet ihr außerdem 25 Prozent Rabatt und die Forschungsdauer in euren Bunkern ist um 50 Prozent reduziert. Hinzukommt die Chance auf doppelte GTA-Dollar und RP, wenn ihr in eurer mobilen Kommandozentrale eine der mobilen Missionen annehmt.

Doch es kommt noch besser: Ihr könnt die ganze Woche über auf folgende Rabatte zugreifen:

Bunker, Renovierungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Verbesserungen für Waffenschmuggel-Unternehmen – 40% Rabatt

Mobile Kommandozentrale, Verbesserungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt

TM-02 Khanjali – 35 % Rabatt

HVY Chernobog – 35 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt

BF Dune FAV – 35 % Rabatt

Karin Technical Aqua – 35 % Rabatt

HVY Insurgent – 35 % Rabatt

HVY Nightshark – 35 % Rabatt

HVY MTW – 35 % Rabatt

Vom-Feuer-Flak-Anhänger – 35 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 35 % Rabatt

Waffen- und Fahrzeugwerkstätten – 40 % Rabatt

Schrotflinten – 50 % Rabatt

MPs – 50 % Rabatt

Sturmgewehre – 50 % Rabatt

Schwere Waffen – 50 % Rabatt

Scharfschützengewehre – 50 % Rabatt

Wurfwaffen – 50 % Rabatt

Munition – 40 % Rabatt

Panzerung – 40 % Rabatt

Neues im Diamond Casino & Resort

Wie wir bereits berichtet haben, gibt es außerdem einen neuen Hauptpreis, den ihr am Glücksrad des Diamond Casino & Resort abräumen könnt: Den Ocelot Stromberg. Alles zu dem unterwasserfähigen Sportwagen könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen:

GTA 5 Der neue Millionengewinn in GTA Online: Gewinnt den Ocelot Stromberg am Glücksrad

Der Casino-Shop wurde zu diesem Anlass ebenfalls neu befüllt und enthält neue Kleidungsstücke und Kunstwerke.

Der Twitch Prime-Vorteil

Wer noch nicht genug hat und Twitch Prime-Mitglied ist, kann sich außerdem den Hangar 3499 in Fort Zancudo und den Bunker beim Lago Zancudo kaufen und sich den Kaufpreis der Basisvariante wieder zurückerstatten lassen. Außerdem gibt es 10 Prozent-Extrarabatt auf die oben bereits genannten reduzierten Inhalte sowie 80 Prozent auf das Hypercar Coil Cyclone und den Truffade Nero.

GTA 6 Für PS5 und Xbox Scarlett? Neue Hinweise durch Stellenangebot bei Rockstar Games