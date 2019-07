GTA 5 - Master-Penthouse und mehr: Das erwartet euch im neuen Casino

Das kommende Casino-Update zu „GTA Online“ ist prallgefüllt mit neuen Inhalten, die Spieler freuen könnten und zu zahlreichen weiteren Stunden in Los Santos veranlassen dürften. Wir haben die wichtigsten Inhalte für euch zusammengefasst.

Rockstar Games hat heute bekannt gegeben, wann das Glücksspiel-Update samt neuem Casino für GTA Online erscheint. Bereits in wenigen Tagen ist es soweit und Spieler können ihr hart verdientes Geld bei verschiedenen Glücksspielen zum Fenster herauswerfen.

GTA 5 An diesem Tag eröffnet in GTA Online das Casino

Das erwartet euch im neuen Update

Doch welche Glücksspiele werden in dem frisch eröffneten Casino überhaupt angeboten?

In der Casino-Etage erwartet euch eine Auswahl an Aktivitäten, bei denen ihr gegen das Haus Three Card Poker, Blackjack und Roulette spielen könnt. Außerdem stehen Spieleautomaten mit einer Vielzahl von Preisen zur Verfügung. Weiterhin gibt es eine Lounge, in der ihr euren Freunden zujubeln könnt, wie sie beim virtuellen Pferderennen ihr ganzes Geld verlieren.

In der Lobby des Casinos kann das sogenannte „Happy Wheel“ gedreht werden. Hier könnt ihr Geld, Chips und Kleidung gewinnen. Als Highlight gilt das neue Truffade Thrax Supercar, das sich während der Eröffnungswoche auf einem extra Podium befindet.

Laut Rockstar sollen Spieler jeder Woche wieder vorbeischauen, um zu sehen, welches neues Fahrzeug gewonnen werden kann.

© Rockstar Games

Euer eigenes Master-Penthouse

Weiterhin wird es das Master-Penthouse geben, das einen atemberaubenden Blick bieten soll, allerdings wohl nicht ganz günstig ausfallen dürfte. Eigentümer erhalten Zugang zu den VIP-Lounges, High-Limit-Tischen sowie einer Reihe von Sonderdiensten über das Penthouse-Telefon, einschließlich Flugzeug- und Limousinendiensten und mehr.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit eure Residenz zu erweitern und anzupassen, darunter ein privates Spa mit einem persönlichen Stylisten, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, eine Bar und ein Partybereich, in dem Gästen private Arcade-Spiele ausprobieren können.

Als wäre das noch nicht genug Luxus, gibt es einen Medienraum für verschiedene Spiele und Vinewood-Kino. Als Eigentümer könnt ihr die Farbpalette und Muster des Penthouse auswählen und mit einer Reihe moderner Kunst aus dem Casino Store „einen Platz im LS-Jugendstil zementieren“.

Mit einem Master-Penthouse werdet ihr auch Mitglied der Diamond-Familie, die eure Aufmerksamkeit benötigt. Ihr müsst also Eigentümer Tao Cheng und den Mitarbeitern von The Diamond unter die Arme greifen und ihre Investitionen vor den Klauen einer korrupten Familie petrochemischer Texaner schützen, die an einer Reihe neuer Kooperationsmissionen beteiligt sind.

Neue Missionen

Jede Mission vergibt spezielle Auszeichnungen für die erstmalige Fertigstellung und das Hosten der gesamten Story belohnt euch mit einem brandneuen Fahrzeug, das ihr kostenlos erhaltet. Außerdem gibt es zusätzliche Arbeiten und Gelegenheitsjobs, um zusätzliches Geld und Chips zu verdienen.

Twitch Prime-Vorteile

Im Rahmen des Rockstar Games Social Club x Twitch Prime-Vorteilsprogramms können alle „GTA Online“-Spieler, die ihr Social Club-Konto mit Twitch Prime verknüpfen und bis zum Ende des Tages am 19. Juli ihre Twitch Prime-Vorteile in Anspruch nehmen, das Master-Penthouse erwerben. Zudem gibt es 1,25 Mio. GTA-Dollar und bis zu 15 Prozent zusätzliche GTA-Dollar beim Kauf von Shark Cards.