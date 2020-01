GTA 5 - Der Geländewagen Rune Zhaba ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Geländewagen Rune Zhaba zum Kauf bereit. Dieser kann bei Warstock Cache & Carry für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Geländewagen Rune Zhaba, der für 2.400.000 GTA-Dollar bei Warstock Cache & Carry auf euch wartet und mit dem ihr sogar übers Wasser fahren könnt. Habt ihr das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale als Anführer mit diesem Fahrzeug abgeschlossen, könnt ihr es zum Einkaufspreis von 1.800.000 GTA-Dollar freischalten.*

„Ob Alieninvasion, Zombieapokalypse oder Horden von Studenten der Geisteswissenschaft. Was auch immer Ihre Lebensweise bedrohen mag, mit dem Rune Zhaba behalten Sie die Oberhand. Er ist das ideale Fahrzeug, um alles zu überwinden. Ob Sie Knochen oder Träume zertrümmern, Warstock steht Ihnen zur Seite.“

Das ist der Rune Zhaba

Der Rune Zhaba basiert offensichtlich auf dem Sherp ATV, was das Gesamtbild und die großen Räder betrifft. Der Zhaba hat eine würfelförmige Erscheinung, bei der das vordere Ende leicht abgewinkelt ist und ein kleines Frontfach hat. Untermittelbar unterhalb der Windschutzscheibe sind mehrere quadratische Lichter zu sehen. Das Rune-Logo befindet sich in der Mitte der Frontpartie. Die Seiten sind mit sperrigen Kotflügeln und großen Zugangstüren sowie mit Stufen und Abteiltüren auf beiden Seiten ausgestattet. Auf der linken Seite befindet sich eine Reihe von Leiterstangen. Auf dem Dach befinden sich vorne eine LED-Fluchtleiste sowie zwei Luken auf der Beifahrerseite. Das Heck besteht aus zwei Türen und einer großen Trittfläche sowie einem Satz Rückleuchten, die denen des Scarab entsprechen. Neben den Türen sind schwarze Lüftungsschlitze und ein nach rechts unten gerichteter Auspuff zu erkennen. Das Rune-Emblem ist neben dem Rücklicht auf der Beifahrerseite sichtbar.

Der Zhaba verfügt über große Räder mit hochprofilierten Reifen, die ein genopptes Profil besitzen, das bei der Fahrt über Wasser auch als Palette dient.

Rune Zhaba